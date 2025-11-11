Будут ли отключения газа: в Минэнерго объяснили, какой план

Украинские энергетики уже имеют сценарии для сохранения газоснабжения даже после ударов по инфраструктуре

Министерство энергетики подготовило планы, как обеспечить украинцев газом в случае дефицита после ударов по инфраструктуре. Для этого созданы резервные схемы снабжения с учетом различных типов газовых сетей и возможных падений давления.

Что нужно знать

Минэнерго подготовило резервные схемы поставок газа на случай дефицита после ударов по инфраструктуре

Населённые пункты и потребители разделили на типы, чтобы понимать приоритеты отключений

У системы уже есть отработанные сценарии действий во время аварий

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, сообщает "РБК-Украина". В министерстве распределили населенные пункты и потребителей по типам, чтобы знать, кого отключать в первую очередь, а кого в последнюю.

Мы используем для этого планирование распределения газа с высоким, средним и низким давлением. Далее группируем по типологии населенных пунктов, группируем категории потребителей – бытовые, не бытовые, промышленные потребители, у которых есть резервные типы питания Николай Колесник, заместитель министра энергетики

Важно на тему: 40% добычи под прицелом. Почему газ из хранилищ может не дойти до потребителя в отопительный сезон

При проблемах сначала снижают давление в системе и локализуют последствия, после чего ремонтируют поврежденное оборудование. За время войны уже отработали сценарии, как удержать подачу газа даже после разгерметизации или ударов по инфраструктуре.

Население отключать будут в последнюю очередь – оно считается приоритетным потребителем. Надежность поставок зависит также от количества точек подачи газа в конкретный город или село: чем их больше, тем система устойчивее. В таком случае, раньше населения, отключения коснутся промышленности.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине было разрушено около 60% газовой инфраструктуры, продолжаются ремонты. В ВР советуют украинцам утеплять дома и думать о резервных источниках питания.