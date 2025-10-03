Газові блекаути — це реальність: військовий експерт про нову тактику РФ
Росія тисне на українців ударами по енергетиці, прагнучи капітуляції — по чому може "прилетіти" наступним
В ніч на 3 жовтня росіяни здійснили наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України з початку повномасштабної війни. "Нафтогаз" звітує про значну кількість пошкоджень, частина з яких критичні. Припав удар на Харківщину та Полтавщину.
Що потрібно знати
- В ніч на 3 жовтня РФ здійснила наймасованішу атаку на газову інфраструктуру України
- Основні удари припали на Харківську та Полтавську області, частина пошкоджень критична
- Політолог Дмитро Снєгирьов назвав дії РФ "новою тактикою перед зимою"
- Ризик сидіти взимку без газу реальний — Росія може націлитися ще на два регіони
Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" прокоментував атаки і назвав їх "новою тактикою Кремля напередодні зими". Зазначимо, ворог бив не аби чим — 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Снєгирьов акцентував, що росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію, створюючи проблеми для цивільного населення.
Такі атаки відбуваються регулярно і мають на меті зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів. Мовиться про удари по українській газовій промисловості, яка прямо впливає на виробництво електроенергії. Нещодавно противник атакував підстанції у Сумах, Дніпрі та Херсоні, спричинивши перебої та пошкодження інфраструктури
Що буде далі — прогноз експерта
Захист газових сховищ та об'єктів енергетики від ударів складніший, аніж для будівель чи навіть військових об'єктів, каже експерт. Аналогічна ситуація і для Росії — удари дронами по російській нафтогазінфраструктурі частішають. При цьому російська ППО "надзвичайно неефективна й не здатна протистояти масованим атакам дронами та аеробалістичними ракетами", тож українська оборона має дзеркально відповідати на удари РФ. Найближчий час Росія може не тільки знову атакувати постраждалі області, а й західну частину країни.
Надалі можна очікувати, що російські війська активізують атаки по місцях видобутку та зберігання енергоресурсів. Ударів слід чекати по Полтавській області, яка є центром видобутку нафти й газу, а також по західних регіонах, що виконують роль логістичних хабів для транспортування.
Навіщо Москва атакує інфраструктуру
Експерт зазначає, що два роки тому удари по енергетиці спричинили блекаути, а подібна стратегія росіян щодо газової інфраструктури може призвести до серйозних проблем, особливо в розпал опалювального сезону.
Ремонтні роботи займають кілька днів, а якщо атаки припадуть на розпал опалювального сезону, наслідки можуть бути критичними. Тож ризик "газових блекаутів" існує, особливо з урахуванням того, що росіяни націлюються саме на сховища та станції, а не лише на місця видобутку.
Аналітики ACLED, на яких посилається Снєгирьов, пояснюють, що атаки відбуваються на тлі посилення наступу на сході України і спрямовані на те, щоб змусити країну капітулювати через страждання цивільного населення — тактика, яку Москва застосовує протягом усієї війни.
Раніше "Телеграф" розповідав, що не тільки через обстріли опалювальний сезон під загрозою. Старі комунікації Тернополя, відсутність ремонтів та шалені збитки дають привід сумніватися в готовності міста до зими.