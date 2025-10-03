Газові блекаути — це реальність: військовий експерт про нову тактику РФ

Росія тисне на українців ударами по енергетиці, прагнучи капітуляції — по чому може "прилетіти" наступним

В ніч на 3 жовтня росіяни здійснили наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України з початку повномасштабної війни. "Нафтогаз" звітує про значну кількість пошкоджень, частина з яких критичні. Припав удар на Харківщину та Полтавщину.

Що потрібно знати

В ніч на 3 жовтня РФ здійснила наймасованішу атаку на газову інфраструктуру України

Основні удари припали на Харківську та Полтавську області, частина пошкоджень критична

Політолог Дмитро Снєгирьов назвав дії РФ "новою тактикою перед зимою"

Ризик сидіти взимку без газу реальний — Росія може націлитися ще на два регіони

Політолог та військовий експерт Дмитро Снєгирьов спеціально для "Телеграфу" прокоментував атаки і назвав їх "новою тактикою Кремля напередодні зими". Зазначимо, ворог бив не аби чим — 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них – балістичні, і 60 дронів. Снєгирьов акцентував, що росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію, створюючи проблеми для цивільного населення.

Такі атаки відбуваються регулярно і мають на меті зірвати підготовку до зими та створити проблеми з газопостачанням для українців під час холодів. Мовиться про удари по українській газовій промисловості, яка прямо впливає на виробництво електроенергії. Нещодавно противник атакував підстанції у Сумах, Дніпрі та Херсоні, спричинивши перебої та пошкодження інфраструктури Дмитро Снєгирьов, політолог та військовий експерт

Що буде далі — прогноз експерта

Захист газових сховищ та об'єктів енергетики від ударів складніший, аніж для будівель чи навіть військових об'єктів, каже експерт. Аналогічна ситуація і для Росії — удари дронами по російській нафтогазінфраструктурі частішають. При цьому російська ППО "надзвичайно неефективна й не здатна протистояти масованим атакам дронами та аеробалістичними ракетами", тож українська оборона має дзеркально відповідати на удари РФ. Найближчий час Росія може не тільки знову атакувати постраждалі області, а й західну частину країни.

Надалі можна очікувати, що російські війська активізують атаки по місцях видобутку та зберігання енергоресурсів. Ударів слід чекати по Полтавській області, яка є центром видобутку нафти й газу, а також по західних регіонах, що виконують роль логістичних хабів для транспортування. Дмитро Снєгирьов, політолог та військовий експерт

Газові та інші родовища України

Навіщо Москва атакує інфраструктуру

Експерт зазначає, що два роки тому удари по енергетиці спричинили блекаути, а подібна стратегія росіян щодо газової інфраструктури може призвести до серйозних проблем, особливо в розпал опалювального сезону.

Ремонтні роботи займають кілька днів, а якщо атаки припадуть на розпал опалювального сезону, наслідки можуть бути критичними. Тож ризик "газових блекаутів" існує, особливо з урахуванням того, що росіяни націлюються саме на сховища та станції, а не лише на місця видобутку. Дмитро Снєгирьов, політолог та військовий експерт

Аналітики ACLED, на яких посилається Снєгирьов, пояснюють, що атаки відбуваються на тлі посилення наступу на сході України і спрямовані на те, щоб змусити країну капітулювати через страждання цивільного населення — тактика, яку Москва застосовує протягом усієї війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що не тільки через обстріли опалювальний сезон під загрозою. Старі комунікації Тернополя, відсутність ремонтів та шалені збитки дають привід сумніватися в готовності міста до зими.