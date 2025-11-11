Найефективніша дезінфекція свинарника коштує копійки: фермерка назвала найкращий засіб

Натуральний засіб допомагає вберегти свиней від інфекцій, які можуть бути небезпечні і для людей.

Для маленьких поросят взимку важливо бути в чистоті та теплі, щоб вони вижили. Зробити дезінфекцію свинарника перед зимовими холодами можна вапном.

Що потрібно знати

Вапно — найефективніший і найдешевший спосіб дезінфекції свинарника перед зимою

Потрібно білити стіни і посипати підлогу

Дезінфекцію вапном потрібно періодично оновлювати

Про це "Телеграфу" розповіла фермерка Наталія Черванчук з Вінниччини, одним із видів бізнесу якої є вирощування свиней на продаж. Вона впевнена — такий спосіб найкращий.

Найкраще — це побілка, вапно. Побілили, сухим вапном землю посипали, щоб воно трошки постояло, продезінфікували і все. Встелили соломкою і все на тому. Наталія Череванчук, фермерка

Дезінфекція у свинарнику критично важлива. Свині дуже чутливі до інфекцій. Патогени легко передаються через підлогу, інвентар, воду та повітря. Інфекція може знищити все поголів'я, а регулярна дезінфекція дешевша, ніж лікування. Деякі ж інфекції свиней можуть бути небезпечні і для людей.

Як часто потрібно проводити дезінфекцію вапном

Вапно — натуральний матеріал, який, щоправда, потрібно періодично відновлювати. В разі, якщо тварин багато, це може бути потрібно раз на 1-2 місяці, якщо приміщення більш сухе та добре вентильоване — рідше. Обов’язково побілку проводять після кожного повного очищення та дезінфекції свинарника перед заведенням нової партії свиней, якщо вапно зі стін осипалось або ж була хвороба.

