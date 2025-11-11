Самая эффективная дезинфекция свинарника стоит копейки: фермерка назвала лучшее средство

Натуральное средство помогает уберечь свиней от инфекций, которые могут быть опасны и людям.

Для маленьких поросят зимой важно быть в чистоте и тепле, чтобы они выжили. Сделать дезинфекцию свинарника перед зимними холодами можно известью.

Что нужно знать

Известь — самый эффективный и дешевый способ дезинфекции свинарника перед зимой

Нужно белить стены и посыпать пол

Дезинфекцию известью нужно периодически обновлять

Об этом "Телеграфу" рассказала фермер Наталья Черванчук из Винницкой области, одним из видов бизнеса которой является выращивание свиней на продажу. Она уверена – такой способ самый лучший.

Лучше всего – это побелка, известь. Побелили, сухой известью землю посыпали, чтобы она немного постояла, продезинфицировали и все. Устлали соломкой и все на том. Наталья Череванчук, фермер

Дезинфекция в свинарнике критически важна. Свиньи очень чувствительны к инфекциям. Патогены легко передаются через пол, инвентарь, воду и воздух. Инфекция может уничтожить все поголовье, а регулярная дезинфекция дешевле, чем лечение. Некоторые инфекции свиней могут быть опасны и для людей.

Как часто нужно проводить дезинфекцию известью

Известь – натуральный материал, который, правда, нужно периодически восстанавливать. В случае, если животных много, это может потребоваться раз в 1-2 месяца, если помещение более сухое и хорошо вентилируемое – реже. Обязательно побелку проводят после каждого полного очищения и дезинфекции свинарника перед заведением новой партии свиней, если известь со стен осыпалась или была болезнь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как обогреть курятник в морозы. В помощь украинцам приходят современные технологии.