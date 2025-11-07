Секрети теплого хліва для свиней. Як обігріти тварин взимку

Надмірне тепло шкідливе для свиней, є чіткі температурні межі

Свині одні з найбільш чутливих сільськогосподарських тварин до холоду. Ці ссавці досить легко можуть отримати переохолодження, тому їх хлів слід ретельного готувати до зими.

Про це "Телеграфу" розповіла фермерка Наталія з Вінниччини, одним із видів бізнесу якої є вирощування свиней на продаж. За її словами, усім власниками домашніх міні-ферм та великих вже з початку осені слід потурбуватись про тепло тварин.

Що треба знати:

Свині чутливі до холодних та теплих температур, легко отримують обмороження

Утеплювати хлів не обов'язково, опалюючи його

Оптимальна температура у приміщенні для свиней 18-20 градусів

Фермерка рекомендує, спочатку хлів утеплити за допомогою плівки. Тобто забити вікна, двері, так аби не було щілин та протягів. По можливості зробити дві двері та між ними кімнату, яка додатково втримуватиме тепло. Окрім того, чистити гній взимку та холодну пору треба щодня, посипаючи підлогу сіном чи тирсою.

Свині у хліву

Якщо ж є бажання зробити для свиней ще комфортніші умови, можна опалювати хлів. Фермерка Наталя розповідає, що хлів її ферми взимку постійно опалюється за допомогою буржуйки, особливо коли з'являються поросята. Восени, коли холодає, намагається протоплювати приміщень раз чи два на тиждень.

"Вони (свині — ред.) сплять собі під буржуйкою, їм там тепленько", — каже жінка.

Свиноферма

При цьому наголошує, що не слід робити спеку у хліву, адже надмірне тепло погано впливає на свиней. Вони легко отримують тепловий удар та гинуть від цього. Якщо збираєтесь топити у хліву, оптимальна температура приміщення до + 20 градусів тепла.

