Фермери у відчаї: чому українці радіють дешевим овочам, а аграрії заорюють урожай на полях

Деякі позиції вдвічі подешевшали порівняно з минулим роком

Ціни на овочі в Україні в листопаді залишаються на дуже низькому рівні. Покупці радіють, а фермери у розпачі.

Про це "Телеграфу" розповіли експерти: Деякі популярні овочі стали майже безкоштовними: чому це не привід радіти та чого чекати

Овочі продають за дуже низькими цінами

Дуже знизилася вартість капусти, цибулі, моркви та буряку. За словами експертки плодоовочевого ринку ІА "АПК-Інформ" Ксенії Гусєвої, білоголова капуста зараз втричі дешевша, ніж торік. У листопаді цього року у середньому її продають по 5-10 гривень за кілограм, а рік тому ціна була на рівні 18-25 гривень. Крім того, у порівнянні з минулим роком суттєво здешевшали морква та буряк.

Ми бачимо зараз по цінах – вони в деяких позиціях вдвічі менші, ніж були минулого року, — пояснив "Телеграфу" президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник

Чому фермери заорюють цибулю на полях

Деякі фермери змушені просто заорювати цибулю її на полях. Збирати врожай економічно невигідно. Директор ФГ "ЛАН АГРО" Василь Сасько зазначив, що невигідно навіть здавати цибулю на переробку.

Цибулю невигідно збирати

Взяти можуть по 2 гривні. І зібрати – тільки 2 гривні на людей. Плюс доставка – ще 1,50 гривні. А потім можуть відмовити: "А що ти таке привіз? Вона не підходить, бо трішки мілкувата. Мені треба крупну на переробку – калібр від 7+ см. Забирай". І виникає питання: де викинути? А тобі кажуть — щоб викинути, треба заплатити 10 тисяч гривень, — описав абсурдність ситуації фермер

Здавалося б, краще, ніж заорювати врожай в землю, було б дозволити людям безкоштовно зібрати цибулю. Проте, за словами фермерів, це погане рішення.

Це ще гірше буде. Якщо людям так зробити, то вони приїдуть і ще так насмітять, що після них ще треба повбирати, — пояснив Василь Сасько

За його словами, на полі залишаться пляшки, стаканчики, пакети, бутерброди.

