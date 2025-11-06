Рус

Поросята можуть померти за добу взимку через одну помилку: як цього уникнути

Галина Михайлова
Новина оновлена 06 листопада 2025, 15:41
Маленькі поросятка.

Маленькі поросята швидко втрачають тепло: температурний режим критично важливий.

Вирощувати свиней складно не тільки через війну — це вимагає певних знань та умінь. Так, недостатньо утепливши свинарник можна втратити поголів'я.

Що потрібно знати

  • Маленькі поросята швидко втрачають тепло
  • Переохолодження та діарея у новонароджених підвищують ризик захворювань і смертності
  • Фермерка Наталія радить обов’язково утеплювати хлів і проводити дезінфекцію

Про це "Телеграфу" розповіла фермерка Наталія з Вінниччини, одним із видів бізнесу якої є вирощування свиней на продаж. Вона назвала два пункти, як обов'язково потрібно виконати: дезінфекція та утеплення.

В домашніх умовах: хлів, вікна забиті, двері, щоб були тепленько, щоб не було ніде протягу. Бо, якщо буде сквозняк, будуть у маленьких поросяток поноси.

Наталія, фермерка

Чим небезпечна діарея у поросят

Пронос у поросят — один із найочевидніших сигналів хвороби. Особливо небезпечна діарея у поросят до 7 днів — часто це ознака бактеріальної чи вірусної інфекції, переданої від свиноматки або пов’язаної зі змінами у складі молока. На пронос через застуду у поросят вказують не тільки симптоми діареї, а й стрибки температури.

Якщо пронос не лікувати, поросята можуть загинути від зневоднення вже через кілька днів, а найменші — іноді всього за добу.

Чи можуть поросята померти від холоду

Холод несе й іншу небезпеку — новонароджені поросята швидко втрачають тепло через обмежені запаси енергії, малий розмір, брак бурого та підшкірного жиру тощо. Переохолодження підвищує ризик захворювань і смертності, особливо в перші години життя. Щоб його уникнути, потрібно підтримувати температуру в зоні утримання:

  • 34–36 °C перші 4 дні,
  • 32–34 °C до 14-го дня,
  • 30 °C до відлучення.
Поросята на сіні
Підлогу свинарника засипають сіном

