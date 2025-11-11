Називали токсичним та упередженим: Милованов пояснив свою відставку з наглядової ради "Енергоатому"

Наглядова рада "Енергоатому" помирає у канцелярщині, вважає Тимофій Милованов

Тимофій Милованов склав свої повноваження члена Наглядової ради Енергоатому. Він зазначив, що структура здатна лише обговорювати, а не діяти.

Державна компанія "Енергоатом" просочена бюрократією. Про це ексміністр економіки України та президент Київської школи економіки повідомив у соцмережі та виклав відповідну заяву.

Що треба знати

Милованов достроково склав повноваження члена Наглядової ради "Енергоатому"

Це відбулося після позачергового засідання відповідного органу

Поштовхом стало розслідування антикорупційних органів

У вівторок, 11 листопада, він подав офіційне звернення про скликання позачергового засідання Наглядової ради для забезпечення "адекватної реакції" на ситуацію, що склалася довкола компанії.

Заява Милованова

Він запропонував тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, щоб гарантувати об’єктивність процесу.

Також він подав пропозицію створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю, із залученням міжнародних експертів та проведенням forensic-аудиту.

Тимофій Милованов

Милованов наголосив, що заяви НАБУ, матеріали журналістських розслідувань та суспільна увага є достатнім приводом для таких кроків. Саме для цього, вважає він, існує наглядова рада, аби діяти, коли потрібна відповідальність і здоровий глузд. Натомість наголошує він, цей орган помирає у бюрократії.

"Я вимагав результатів, а не пояснень процесів. Мені казали, що я токсичний, упереджений і "вимагаю неможливого", — підкреслив він.

Ситуація з НАБУ повинна була стати пробудженням для правління і Наглядової ради "Енергоатому", але його не відбулося, констатував Милованов.

Перезапуск "Енергоатому"

Як повідомила прем'єрміністерка Юлія Свириденко, уряд достроково припинив повноваження всієї наглядової ради "Енергоатому". Вона зазначила, що орган повинен нести відповідальність за ситуацію в компанії.

У тижневий термін Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, проконсультувавшись з міжнародними партнерами, має подати на затвердження новий склад Наглядової ради. Вона повинна швидко перезапустити керівництво, провести повний аудит компанії та надати всебічне сприяння правоохоронним органам з розслідування фактів можливої корупції.

Окрім того, Державна аудиторська служба наразі отримала доручення провести терміновий аудит "Енергоатому".

Хто ще входив до Наглядової ради "Енергоатому"

Ярек Неверович

Головою є Ярек Неверович. Під час першого терміну президента Литви Гітанаса Науседи працював головним радником з питань навколишнього середовища та інфраструктури. Був міністром енергетики Литви, у 2013 році очолював Енергетичну раду в Раді ЄС.

Майкл Елліот Кірст

Заступник голови Майкл Елліот Кірст обіймає посаду керуючого директора брюссельської консалтингової компанії Euro Atlantic Partners, є старшим радником Державно-приватної програми Міністерства торгівлі США з будівництва малих модульних реакторів та членом Ради директорів та Виконавчого комітету Американсько-української ділової ради.

Віталій Петрук

Віталій Петрук з 2024 року є членом наглядової ради, був помічником віцепрем’єр-міністра України та першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, працював на керівних посадах у НАК "Енергетична компанія України", обіймав керівні посади в Державному управлінні справами, очолював Державне агентство України з управління зоною відчуження та обіймав посаду заступника Голови з економіки ДП "Адміністрація морських портів України" у м. Одеса. Був Державним секретарем Міністерства економіки України.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 10 листопада детективи НАБУ прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимуру Міндіча, екс-міністра енергетики Германа Галущенка та в "Енергоатом".