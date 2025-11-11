Называли токсичным и предвзятым: Милованов объяснил свою отставку из наблюдательного совета "Энергоатома"
Наблюдательный совет "Энергоатома" умирает в бюрократии, считает Тимофей Милованов
Тимофей Милованов сложил свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома". Об этом экс-министр экономики Украины и президент Киевской школы экономики сообщил в соцсети.
Во вторник, 11 ноября, он подал официальное обращение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета для обеспечения "адекватной реакции" на ситуацию, сложившуюся вокруг компании.
Он предложил временно отстранить всех должностных лиц, чьи имена фигурируют в материалах расследования, чтобы гарантировать объективность процесса.
Также он подал предложение создать независимый Комитет по этике и комплаенсу, который должен провести полную проверку процедур закупок, финансовых операций и системы контроля, с привлечением международных экспертов и проведением forensic-аудита.
Милованов подчеркнул, что заявления НАБУ, материалы журналистских расследований и общественное внимание — достаточный повод для таких шагов. Именно для этого, считает он, существует наблюдательный совет, чтобы действовать, когда нужна ответственность и здравый смысл. В то же время он отмечает, что этот орган умирает в бюрократии.
"Я требовал результатов, а не объяснений процессов. Мне говорили, что я токсичен, пристрастен и "требую невозможного", — подчеркнул он.
Ситуация с НАБУ должна была стать пробуждением для правления и Набсовета "Энергоатома", но его не произошло, констатировал Милованов.