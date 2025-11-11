НАБУ засвітило фото "Карлсона". Що сплило у нових уривках записів розмов (відео)

Бюро назвало місце, де проходили збори корупційної організації

НАБУ опублікувало нові записи з операції "Мідас", під час якої викрили корупційну схему в енергетиці. Детективи встановили керівника злочинної організації — "Карлсона", ним вважають Тимура Міндіча, бізнесмена та співвласника компанії Студія "Квартал 95".

Як повідомило Бюро, опублікував відео з фрагментами розмов, "Карлсон" керував процесами з помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві. Там він визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки.

Що треба знати:

10 листопада НАБУ провело операцію "Мідас", яка включала обшуки у Міндіча, Галущенка та в "Енергоатомі"

Бізнесмену Міндічу нібито вдалось втекти з країни до початку обшуків

На опублікованих записах розмов чутно, як "Карлсон" та "Шугармен" обговорюють корупційні схеми

Тимур Міндіч

НАБУ показало фото Карлсона

За даними НАБУ, керівник злочинної схеми "Карлсон" координував вплив на посадовців центральних органів влади для розв’язання питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах. На відео можна почути, як він керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, а також дає вказівки щодо "безпеки".

Цікаво, що в певний період "Карлсон" та інші учасники організації підозрювали, що НАБУ веде розслідування їх діяльності. Однак це не змусило їх мовчати та змінити місце зборів, вони лише стали говорити пошепки.

