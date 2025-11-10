Не кожен донесе? Скільки важить 1,6 млн доларів готівкою

Ми поцікавилися, наскільки важко нести таку суму грошей

Фігурант справи про корупцію в енергетиці "Рьошик" скаржився, що йому було дуже важко нести 1 млн 600 тисяч доларів готівкою.

Про це йдеться у плівках НАБУ. "Телеграф" звернувся до нейромереж з питанням, скільки важать банкноти на суму 1 млн 600 тисяч доларів США.

Що було на аудіозаписі

- А як ти допер коробку?, — запитав "Шугармен".

- Вона з ручкою така. Ну як ноут такий просто упакований. І все. Я ж Капелі потім допакував, бо я забрав лимон і в цій же коробці дав 1,6. Але 1,6 нести до картини таке собі задоволення, — відповів Рьошик.

Наскільки важко нести таку суму

ChatGPT відповів, що більш точно можна сказати, знаючи які використовувалися банкноти. Мінімально це могло бути 16 кг, оскільки одна американська банкнота будь-якого номіналу важить 1 грам.

Таким чином, якщо використовувалися сотенні, що найімовірніше, вони потягли на 16 кг. Це можна порівняти із середньою вагою автомобільного акумулятора або велосипеда.

Наскільки це тяжко? Одна людина може підняти та перенести таку вагу, але якщо нести треба далеко, це може викликати труднощі.

Нейромережа також вказала, що якщо частина банкнот була меншого номіналу, наприклад 50 або 20 доларів, вага зазначеної суми могла бути в кілька разів більша, і скласти 40, а то й 80 кг.

Нагадаємо, "плівками Міндіча" називаються записи розмов високопосадовців у квартирі бізнесмена. Нібито прослуховування правоохоронних органів змогло записати досить грубі корупційні схеми зі згадуванням гучних імен.