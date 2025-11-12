Найнесподіваніша загроза: чому висотки можуть стати непридатними для життя під час блекаутів

Ця проблема зробить проживання у квартирі неможливим навіть за наявності тепла

Проблемою для власників квартир у новобудовах під час блекаутів може виявитися зовсім не загроза замерзання труб. Головна небезпека – каналізація.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповіла директор ОСББ "Наша щаслива оселя 9-Б" Любов Башинська.

За словами Башинської, у 25-поверхових будинках без води каналізаційна система перестане функціонувати практично миттєво. Це робить проживання неможливим навіть при наявності тепла.

Вона наголошує на критичній важливості води: "Річ у тім, що ви будете в туалет ходити. Отже, потрібна вона, хоча б холодна. Якщо у вас сім'я, три-чотири людини, то каналізація заб'ється на другий день".

Любов Башинська розставляє пріоритети:

Мене більше хвилює, щоб був теплоносій. Якщо це є, тоді все в нас працює. Якщо не буде електронергії, а буде тепло і вода, вони будуть тихенько жити, ходити на роботу.

