Відключення неминучі? Українські АЕС в оточенні, далі є два сценарії — обидва погані

Обмеження споживання електроенергії підвищує напругу серед населення

Росіяни беруть в оточення українські АЕС, завдаючи ударів по ТЕС, гідростанціям та підстанціям. Україну фактично підштовхують до кількох варіантів подальших дій.

Про це в бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Детальніше читайте у матеріалі: "Єдиний варіант – обмеження споживання: експерт про слабкі місця української енергетики".

За його словами, варіанти такі:

Або ми обмежуємо споживання — живемо у режимі економії, що створює напругу серед населення.

Або навантажуємо ще більше АЕС, як це відбувається зараз.

Однак такий варіант не надто правильний, вважає Корольчук.

Оскільки атомна генерація погано реагує на зміни попиту пояснив Корольчук

