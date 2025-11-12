Отключения неизбежны? Украинские АЭС в окружении, дальше есть два сценария - оба плохие

Ограничение потребления электроэнергии повышает напряжение среди населения

Россияне берут в окружение украинские АЭС, нанося удары по ТЭС, гидростанциям и подстанциям. Украину фактически подталкивают к нескольким вариантам дальнейших действий.

Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Детальнее читайте в материале: "Единственный вариант – ограничение потребления: эксперт о слабых местах украинской энергетики".

По его словам, варианты следующие:

Или мы ограничиваем потребление — живем в режиме экономии, что создает напряжение среди населения.

Или нагружаем еще больше АЭС, как это происходит сейчас.

Однако такой вариант не очень правилен, считает Корольчук.

Поскольку атомная генерация плохо реагирует на изменения спроса объяснил Корольчук

Напомним, ранее мы писали о том, что отключения отопления в мороз может привести к катастрофе в каждом доме.