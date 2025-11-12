Отключения неизбежны? Украинские АЭС в окружении, дальше есть два сценария - оба плохие
-
-
Ограничение потребления электроэнергии повышает напряжение среди населения
Россияне берут в окружение украинские АЭС, нанося удары по ТЭС, гидростанциям и подстанциям. Украину фактически подталкивают к нескольким вариантам дальнейших действий.
Об этом в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
По его словам, варианты следующие:
- Или мы ограничиваем потребление — живем в режиме экономии, что создает напряжение среди населения.
- Или нагружаем еще больше АЭС, как это происходит сейчас.
Однако такой вариант не очень правилен, считает Корольчук.
Поскольку атомная генерация плохо реагирует на изменения спроса
