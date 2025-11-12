Найбільше поселення світу знаходилося просто в центрі України: як воно виглядає зараз (фото)

Десятки років на цій землі тривають розкопки та дослідження, які тривають досі

Найбільше поселення 6 тисяч років тому було розташоване саме в Україні на території нинішньої Черкаської області. У селі Легедзине археологам вдалося виявити найбільше поселення трипільців у світі.

Що потрібно знати:

Легедзине знаходиться за 230 км від Києва, за 25 км від Умані, 160 км від Черкас

Трипільське поселення з’явилося на тисячі років раніше, ніж перша піраміда в Єгипті чи знаменитий Стоунхендж

За останні десятиліття під час розкопок у селі Легедзине вдалося виявити понад 60 жител.

Трипільці мешкали протягом двох тисяч років на території сучасної України. Крім того, вони проживали на окремих територіях Румунії та Молдови. Цю культуру називають Кокутень. Відомо, що в поселенні проживало від 6 до 25 тисяч осіб. А в наш час у селі Легедзине проживає 950 осіб, станом на 2016 рік. Інформація про населення сьогодні невідома.

Що цікаво, люди жили на цій землі настільки давно, що навіть першу піраміду в Єгипті збудували лише через тисячу років після трипільського поселення. А Стоунхендж з’явився ще дві тисячі років пізніше.

При цьому навколо трипільської культури існує велика кількість легенд та міфів. Наприклад, ці люди носили вишитий одяг з льону, коли люди з племен навколо одягали звірячі шкіри. Також є легенда, що нібито трипільці перші на планеті Земля винайшли колесо. А також те, що нібито українці походять саме від трипільців.

Десятки років на цій землі тривають розкопки та дослідження, які тривають донині. Археологічним групам вдається знаходити дивовижні об’єкти та сліди минулого життя на території Легедзине.

Розкопки в Легедзине

За останні 40 років їм вдалося відкрити понад 60 жител, захованих під шаром чорнозему. Про це розповів фундатор проєкту "Реальна історія" Акім Галімов на своєму YouTube-каналі.

Знахідки археологів

Легедзине — тоді й зараз

Село Легедзине розташоване на трасі Н-16 між Уманню та Тальним. Адміністративно входить до складу Тальнівської міської громади Звенигородського району Черкаської області. Назва нібито походить від імені козака Легейди, який заснував хутір. У 1763 році було збудовано дерев’яну церкву. Довгий час село було у власності Дзержанських, згодом Никоровичів.

Між селами Легедзине та Тальянки досліджується велике трипільське поселення, на основі якого у 2003 році створено Державний історико-культурний заповідник "Трипільська культура". Археологи підтвердили, що трипільське поселення в районі сіл Тальянки та Легедзіно — найбільше з усіх відомих на планеті на той час.

Протогорода трипільців. Фото: @realnaistoriia

ДІКЗ "Трипільська культура" включає Музей Трипільської культури й велику територію, на якій було знайдено 11 поселень — гігантів. Серед них "Тальянки", "Доброводи", "Косенівка", "Майданецьку", "Чичеркозівка".

Музей Трипільської культури

Реконструкція трипільського поселення у музеї у селі Легедзине. Фото: Вікіпедія

Музей проводить археологічні дослідження, розкопки, наукові конференції. Нещодавно заповідник створив першу та найбільшу в Україні онлайн-базу артефактів Трипільської культури.

Реконструкція трипільського поселення у селі Легедзине. Фото: Вікіпедія

У відкритих джерелах не вказується площа села, але є інформація, що площа трипільського поселення-гіганта в районі села Легедзине становить понад 450 гектарів.

Нині село Легедзине хоч і виглядає сучасно, але залишає у собі частину історії тих часів.

Легедзине – як виглядає сьогодні

