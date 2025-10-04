Бандитське поселення? Ви здивуєтеся походженню назви відомого міста Донбасу (фото)
Це місто було засноване у 1869 році
Серед українських населених пунктів є чимало з досить дивними та неоднозначними назвами. Хоча деякі з них, на перший погляд, досить звичайні, однак їх тлумачення змінює все. До прикладу, місто Харцизьк Донецької області.
"Телеграф" розповість, чому цей населений пункт має таку назву і як вона пов'язана з козаками. Зауважимо, що Харцизьк з 2014 року в окупації.
Назва цього міста збереглась ще з часів козаків та Запорізької Січі, адже після приходу радянської влади населений пункт так і не перейменували. Під час становлення СРСР чимало українських міст найменовували новими назвами, не прив'язаними до етнічності України. Харцизьк же залишив собі свою назву.
Адже тодішня влада просто не знала, що означає це слово. Цікаво, що хоч і звучить воно досить дивно, але відноситься до українських слів. Харцизьк походить від "харциз" чи "харцизяка", тобто розбійники чи бандит.
До того ж ще у XVI столітті так турки та татари називали селян-утікачів і запорозьких козаків, які селись біля південних кордонів Московської держави. Місця їх поселень іменували "харцизькими". Саме так й утворився Харцизьк, назву якого цілком можна перекладати у Бандитівськ, Рекетирськ чи Горлорізів.
