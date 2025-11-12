Самое большое поселение мира находилось прямо в центре Украины: как оно выглядит сейчас (фото)
Десятки лет на этой земле идут раскопки и исследования, которые продолжаются по сей день
Самое большое поселение 6 тысяч лет назад было расположено именно в Украине, на территории нынешней Черкасской области. В селе Легедзино археологам удалось обнаружить самое большое поселение трипольцев в мире.
Что нужно знать:
- Легедзино находится в 230 км от Киева, в 25 км от Умани, 160 км от Черкасс
- Трипольское поселение появилось на тысячи лет раньше, чем первая пирамида в Египте или знаменитый Стоунхендж
- За последние десятилетия при раскопках в селе Легедзино удалось обнаружить более 60 жилищ
Трипольцы жили в течение двух тысяч лет на территории современной Украины. Кроме того, они проживали на отдельных территориях Румынии и Молдовы. Эту культуру называют Кокутень. Известно, то в поселении проживало от 6 до 25 тысяч человек. А в наше время в деревне Легедзино проживает 950 человек, по состоянию на 2016 год. Информация о населении на сегодняшний день неизвестна.
Что интересно, люди жили на этой земле настолько давно, что даже первую пирамиду в Египте построили только через тысячу лет после трипольского поселения. А Стоунхендж появился еще на две тысячи лет позже.
При этом, вокруг трипольской культуры существует большое количество легенд и мифов. К примеру, что эти люди носили вышитую одежду изо льна, когда люди из племен вокруг надевали звериные кожи. Также есть легенда, что якобы трипольцы первые на планете Земля изобрели колесо. А также то, то якобы украинцы происходят как раз таки от трипольцев.
Десятки лет на этой земле идут раскопки и исследования, которые продолжаются по сей день. Археологиеским группам удается находить удивительные объекты и следы прошлой жизни на территории Легедзино.
За последние 40 лет им удалось открыть более 60 жилищ, спрятанных под слоем чернозема. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов на своем YouTube-канале.
Легедзино — тогда и сейчас
Село Легедзино расположено на трассе Н-16 между Уманью и Тальным. Административно входит в состав Тальновской городской громады Звенигородского района Черкасской области. Название якобы пошло от имени казака Легейды, который основал хутор. В 1763 году была построена деревянная церковь. Долгое время село было в собственности Дзержанских, затем Никоровичей.
Между селами Легедзино и Тальянки исследуется большое трипольское поселение, на основе которого в 2003 году создан Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура". Археологи подтвердили, что трипольское поселение в районе сел Тальянки и Легедзино — самое большое из всех известных на планете для того времени.
ГИКЗ "Трипольская культура" включает в себя Музей Трипольской культуры и обширную территорию, на которой были найдены 11 поселений – гигантов. Среди них "Тальянки", "Доброводы", "Косеновка", "Майданецке", "Чичеркозовка".
Музей проводит археологические исследования, раскопки, научные конференции. Недавно заповедник создал первую и самую большую в Украине онлайн-базу артефактов Трипольской культуры.
В открытых источниках не указывается площадь села, но есть информация, то площадь трипольского поселения-гиганта в районе села Легедзино составляет более 450 гектаров.
В настоящее время село Легедзино хоть и выглядит современно, но оставляет в себе часть истории тех времен.
