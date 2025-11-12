Самое большое поселение мира находилось прямо в центре Украины: как оно выглядит сейчас (фото)

Десятки лет на этой земле идут раскопки и исследования, которые продолжаются по сей день

Самое большое поселение 6 тысяч лет назад было расположено именно в Украине, на территории нынешней Черкасской области. В селе Легедзино археологам удалось обнаружить самое большое поселение трипольцев в мире.

Что нужно знать:

Легедзино находится в 230 км от Киева, в 25 км от Умани, 160 км от Черкасс

Трипольское поселение появилось на тысячи лет раньше, чем первая пирамида в Египте или знаменитый Стоунхендж

За последние десятилетия при раскопках в селе Легедзино удалось обнаружить более 60 жилищ

Трипольцы жили в течение двух тысяч лет на территории современной Украины. Кроме того, они проживали на отдельных территориях Румынии и Молдовы. Эту культуру называют Кокутень. Известно, то в поселении проживало от 6 до 25 тысяч человек. А в наше время в деревне Легедзино проживает 950 человек, по состоянию на 2016 год. Информация о населении на сегодняшний день неизвестна.

Что интересно, люди жили на этой земле настолько давно, что даже первую пирамиду в Египте построили только через тысячу лет после трипольского поселения. А Стоунхендж появился еще на две тысячи лет позже.

При этом, вокруг трипольской культуры существует большое количество легенд и мифов. К примеру, что эти люди носили вышитую одежду изо льна, когда люди из племен вокруг надевали звериные кожи. Также есть легенда, что якобы трипольцы первые на планете Земля изобрели колесо. А также то, то якобы украинцы происходят как раз таки от трипольцев.

Десятки лет на этой земле идут раскопки и исследования, которые продолжаются по сей день. Археологиеским группам удается находить удивительные объекты и следы прошлой жизни на территории Легедзино.

Раскопки в Легедзино

За последние 40 лет им удалось открыть более 60 жилищ, спрятанных под слоем чернозема. Об этом рассказал основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов на своем YouTube-канале.

Находки археологов

Легедзино — тогда и сейчас

Село Легедзино расположено на трассе Н-16 между Уманью и Тальным. Административно входит в состав Тальновской городской громады Звенигородского района Черкасской области. Название якобы пошло от имени казака Легейды, который основал хутор. В 1763 году была построена деревянная церковь. Долгое время село было в собственности Дзержанских, затем Никоровичей.

Между селами Легедзино и Тальянки исследуется большое трипольское поселение, на основе которого в 2003 году создан Государственный историко-культурный заповедник "Трипольская культура". Археологи подтвердили, что трипольское поселение в районе сел Тальянки и Легедзино — самое большое из всех известных на планете для того времени.

Протогорода трипольцев. Фото: @realnaistoriia

ГИКЗ "Трипольская культура" включает в себя Музей Трипольской культуры и обширную территорию, на которой были найдены 11 поселений – гигантов. Среди них "Тальянки", "Доброводы", "Косеновка", "Майданецке", "Чичеркозовка".

Музей Трипольской культур

Реконструкция трипольского поселения в музее в селе Легедзино. Фото: Википедия

Музей проводит археологические исследования, раскопки, научные конференции. Недавно заповедник создал первую и самую большую в Украине онлайн-базу артефактов Трипольской культуры.

Реконструкция трипольского поселения в селе Легедзино. Фото: Википедия

В открытых источниках не указывается площадь села, но есть информация, то площадь трипольского поселения-гиганта в районе села Легедзино составляет более 450 гектаров.

В настоящее время село Легедзино хоть и выглядит современно, но оставляет в себе часть истории тех времен.

Легедзино - как выглядит сегодня

