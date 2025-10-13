Поселення біля річки чи згадка про козацького ватажка: як могла виникнути назва міста-героя України

Офіційно місту Харків вже 371 рік

Харків було засновано 1654 року як фортецю для стримування набігів кримських татар, але люди на цій території жили задовго до XVII століття.

Територію сучасного Харкова почали обживати здавна. Відомо, що у VIII столітті на місці майбутнього Харкова слов'яни заснували своє поселення, яке стало відоме як місто Донець. Воно було зруйновано ордами хана Батия в середині XIII століття, пише City.kharkiv.

Як виникла назва міста "Харків"

Існує декілька версій про виникнення назви "Харків". Скажімо, як пише ресурс MyKharkov.info, деякі історики вважають, що Харків є трансформованою назвою половецької столиці Шарукань, яка існувала на цих землях в XI-XIII століттях і являла собою зимову стоянку кочівників з юрт. У 1111 році об'єднане військо князів Київської Русі на чолі з Володимиром Мономахом взяло місто, після чого воно стало занепадати й спорожніло остаточно після нападу монгольського війська в 1223 році.

Інші пов'язують назву з ватажком перших українських переселенців на ім'я Харитон, який волів називати себе скорочено Харько. Його вшанували, зобразивши на пам'ятнику "Засновникам Харкова".

Так міг би виглядати засновник Харкова Харько

Більшість, утім вважають, що назву місто отримало від річки Харків. Ця назва вперше згадується в "Книзі Великому Кресленню", укладеній 1627 р., і яка є першим географічним описом всієї тогочасної Московської держави.

Річка Харків

Наразі площа сучасного Харкова становить 350 кв. км, а територія поділена на 9 адміністративних районів. До повномасштабної війни у місті проживало 1 421 125 осіб, було 60 науково-дослідних інститутів, потужні виробничі підприємства, 45 вищих навчальних закладів, 18 музеїв, 7 державних театрів і кілька десятків недержавних, 80 бібліотек, спортивні об'єкти, виставкові зали і сучасні офісні простори. У 2022 році Харків отримав почесну відзнаку "Місто — герой України".

