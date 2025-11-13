Шатдаун у США – все: чому це великий плюс і що зміниться для України

Темпи військової підтримки зростуть

Завершення найдовшого шатдауну в історії США розблокує постачання зброї для України. Про це в ефірі "Єдині новини" розповів політолог-міжнародник, експерт Центру "Об’єднана Україна" Дмитро Левусь.

Що потрібно знати:

Рекордний шатдаун у США тривав 43 дні

Припинення "перерви" у Штатах розблокує постачання зброї в Україні, за яку платять союзники у рамках програми PURL

Після завершення припинення роботи уряду політична ситуація в США стане спокійнішою

За словами експерта, йдеться про ту зброю, за яку платять європейські партнери в рамках програми PURL.

Довідка: PURL — Prioritised Ukraine Requirements List або Пріоритетний список потреб України, через яку придбання американської зброї для Києва фінансують європейські союзники.

Щодо змін у Сполучених Штатах Америки після завершення шатдауна, то, на думку Левуся, політика стане спокійнішою.

Але це певний виклик, оскільки є сумніви, що ці домовленості, які були між демократами та руспубліканцями, виконуватимуться поділився думкою Левусь.

Передісторія

Президент США Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування уряду Штатів. Цим він офіційно завершив найтриваліше зупинення роботи уряду, шатдаун.

Варто додати, що шатдаун – це тимчасова ситуація у Сполучених Штатах, яка виникає, коли Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів.

Як пише Reuters, Трамп підписав закон 12 листопада увечері. За кілька годин до цього Палата представників проголосувала за відновлення перерваної продовольчої допомоги, виплату грошей сотням тисяч федеральних службовців та відновлення неефективної системи управління повітряним рухом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що через шатдаун у Штатах під загрозою опинилися постачання систем HIMARS, Aegis та ракет AMRAAM для Данії, Хорватії та Польщі. Хоча кінцева точка призначення цих поставок невідома, проте частина цієї зброї могла бути передана Україні.