Шатдаун в США - всё: почему это большой плюс и что изменится для Украины

Темпы военной поддержки

Завершение самого длительного шатдауна в истории США разблокируют поставки оружия для Украины. Об этом в эфире "Єдині новини" рассказал политолог-международник, эксперт Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь.

Что нужно знать:

Рекордный шатдаун в США длился 43 дня

Прекращение "перерыва" в Штатах разблокирует поставки оружия в Украине, за которое платят союзники в рамках программы PURL

После завершения приостановки работы правительства политическая ситуация в США станет более спокойной

По словам эксперта, речь идет о том оружии, за которое платят европейские партнеры в рамках программы PURL.

Справка: PURL — Prioritised Ukraine Requirements List или Приоритетный список потребностей Украины, по которой приобретение американского оружия для Киева финансируют европейские союзники.

Что касается изменений в Соединенных Штатах Америки после завершения шатдауна, то, по мнению Левуся, политика станет более спокойной.

Но это некий вызов, поскольку есть сомнения, что эти договоренности, которые были между демократами и руспубликанцами, будут выполняться поделился мнением Левусь.

Предыстория

Президент США Дональд Трамп подписал закон о государственном финансировании правительства Штатов. Этим он официально завершил самую продолжительную приостановку работы правительства, шатдаун.

Стоит добавить, что шатдаун — это временная ситуация в Соединенных Штатах, которая возникает, когда Конгрессу не удается согласовать финансирование деятельности государственных органов.

Как пишет Reuters, Трамп подписал закон 12 ноября вечером. За несколько часов до этого Палата представителей проголосовала за восстановление прерванной продовольственной помощи, выплату денег сотням тысяч федеральных служащих и восстановление неэффективной системы управления воздушным движением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что из-за шатдауна в Штатах под угрозой оказались поставки систем HIMARS, Aegis и ракет AMRAAM для Дании, Хорватии и Польши. Хотя конечная точка назначения этих поставок неизвестна, однако часть данного оружия могла быть передана Украине.