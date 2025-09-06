В угоди з США про зброю на 100 мільярдів доларів є неприємний "підводний камінь" – NBC News

Білий дім вимагає від України права інтелектуальної власності на передові системи озброєння

Україна та США зараз обговорюють велику угоду із продажу Києву американського озброєння. Проте є неприємний "підводний камінь", який робить цю угоду не дуже прийнятною для України — він стосується українських оборонних технологій.

Про це пише американське видання NBC News. Зазначається, що адміністрація президента США Дональда Трампа не проти укласти угоду, яка може принести американській оборонній промисловості великі прибутки.

Проте є нюанс. Білий дім вимагає від Києва права інтелектуальної власності на передові системи озброєння, які зараз розробили, або розробляють в інтересах української армії розробники з України. І все це не за саму зброю, а лише за право та дозвіл її купувати. Експерти вважають, що у випадку, якщо це правда, такий момент навряд чи буде прийнятним для України.

"Сполучені Штати обговорюють з Україною угоду, яка може сягнути близько 100 мільярдів доларів, за якою Київ зможе купувати американську зброю, а в обмін на це Сполучені Штати отримають права інтелектуальної власності на передові системи, які розробляють українці, за словами американського чиновника", — сказано у матеріалі видання.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом запропонував йому "суперугоду" на 100 мільярдів доларів. Саме на таку суму Україна хоче придбати американського озброєння у рамках надання гарантій безпеки. Також Україна пропонує США контракт на десятки мільярдів доларів на виробництво дронів.

Зазначимо, що майже про такі ризики попереджав колишній співробітник СБУ та військовий експерт Іван Ступак. За його словами, угода про постачання США українських дронів, які були випробувані в бою, несе кілька ризиків. Не факт, що воююча країна може виготовляти зайві дрони на продаж в той час, як вони потрібні на фронті. Разом з тим американці можуть купити десяток БПЛА просто щоб скопіювати їх.

Водночас керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній має іншу думку з цього приводу. Він заявив, що намір президента США Дональда Трампа виробляти зброю спільно з Україною може принести нам величезну вигоду, оскільки відкриє доступ до зброярських ринків і допоможе встановити нові союзи із геополітичними лідерами.