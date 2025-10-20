Рус

Деякі країни підтримують тільки на словах. Зеленський назвав велику проблему з купівлею зброї

Галина Михайлова
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Україна може купувати деяку зброю і зокрема, ракети для ЗРК Patriot лише через PURL. Але частина партнерів не поспішає вкладати кошти

Єдина ініціатива, за якою Україна наразі купує зброю — Prioritised Ukraine Requirements List або ж PURL. За допомогою PURL уряди і партнери формують спільні "пакети" допомоги та мають фінансові зобов’язання. Проте за словами президента України Володимира Зеленського, не всі країни, що підтримують Україну, приєднались до ініціативи.

Що потрібно знати

  • PURL — єдина програма, через яку Україна може купувати зброю за підтримки партнерів
  • Не всі навіть проукраїнські держави приєдналися до ініціативи
  • Програма дозволяє Україні отримувати американські ракети для "Петріотів" та іншу критично важливу зброю

PURL це програма Альянсу, і кошти в неї вкладають члени НАТО. Та долучитись до допомоги Україні можуть й інші. Зеленський наголосив: "не всі країни, навіть ті, що є дуже проукраїнськими у своїй риториці та публічно, зараз вже приєдналися до програми PURL".

Найважливіше зі слів президента: Про зустріч з Путіним, Tomahawk та можливе закінчення війни. Головні заяви Зеленського

Зеленський розповів, що є певні країни, "сильні друзі", які вже вдруге надають фінансування в межах програми PURL і це те, що дозволяє програмі працювати. Він також збирається протягом тижня зустрітися з деякими іншими країнами, щоб обговорити цей момент. Важливість PURL важко переоцінити.

Це одне з найважливіших питань для мене зараз — залучити більше країн. Ця програма дуже важлива, бо дозволяє нам купувати необхідну американську зброю, зокрема ракети для "петріотів" і дещо інше, а також загалом допомагає відносинам зі США.

Володимир Зеленський, президент України

Раніше "Телеграф" розповідав, що понад половина членів НАТО вже підтримала цю модель. Великі держави, як-от Британія, Франція та Польща, не долучилися фінансово, аргументуючи це власними оборонними можливостями. Одна з причин проблем з фінансуванням також — старт програми в серпні, що не дозволяло виділити не закладені в бюджет кошти, але в 2026 році все може змінитися.

