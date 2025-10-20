Деякі країни підтримують тільки на словах. Зеленський назвав велику проблему з купівлею зброї

Україна може купувати деяку зброю і зокрема, ракети для ЗРК Patriot лише через PURL. Але частина партнерів не поспішає вкладати кошти

Єдина ініціатива, за якою Україна наразі купує зброю — Prioritised Ukraine Requirements List або ж PURL. За допомогою PURL уряди і партнери формують спільні "пакети" допомоги та мають фінансові зобов’язання. Проте за словами президента України Володимира Зеленського, не всі країни, що підтримують Україну, приєднались до ініціативи.

Що потрібно знати

PURL — єдина програма, через яку Україна може купувати зброю за підтримки партнерів

Не всі навіть проукраїнські держави приєдналися до ініціативи

Програма дозволяє Україні отримувати американські ракети для "Петріотів" та іншу критично важливу зброю

PURL це програма Альянсу, і кошти в неї вкладають члени НАТО. Та долучитись до допомоги Україні можуть й інші. Зеленський наголосив: "не всі країни, навіть ті, що є дуже проукраїнськими у своїй риториці та публічно, зараз вже приєдналися до програми PURL".

Найважливіше зі слів президента: Про зустріч з Путіним, Tomahawk та можливе закінчення війни. Головні заяви Зеленського

Зеленський розповів, що є певні країни, "сильні друзі", які вже вдруге надають фінансування в межах програми PURL і це те, що дозволяє програмі працювати. Він також збирається протягом тижня зустрітися з деякими іншими країнами, щоб обговорити цей момент. Важливість PURL важко переоцінити.

Це одне з найважливіших питань для мене зараз — залучити більше країн. Ця програма дуже важлива, бо дозволяє нам купувати необхідну американську зброю, зокрема ракети для "петріотів" і дещо інше, а також загалом допомагає відносинам зі США. Володимир Зеленський, президент України

Раніше "Телеграф" розповідав, що понад половина членів НАТО вже підтримала цю модель. Великі держави, як-от Британія, Франція та Польща, не долучилися фінансово, аргументуючи це власними оборонними можливостями. Одна з причин проблем з фінансуванням також — старт програми в серпні, що не дозволяло виділити не закладені в бюджет кошти, але в 2026 році все може змінитися.