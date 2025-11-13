Наїдайтеся, поки дешево: ціни на улюблені українцями продукти злетять у космос

Непрофільні гравці скоро розпродадуть свої запаси, а якісної продукції поменшає.

Ціни на овочі в Україні можуть злетіти навесні. За песимістичного сценарію зростання цінників може досягати десятків відсотків.

Про це у коментарі "Телеграфу" заявив президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник.

Зазначимо, що заступник міністра економіки Тарас Висоцький раніше в коментарі ЗМІ повідомляв, що в Україні зараз дефляція по овочевих факторах: "врожай кращий, менше вплинули негативні фактори".

Так, наприклад, за офіційними даними, виробництво картоплі становить 18 мільйонів тонн, хоча експертна оцінка реального ринку – близько 10 мільйонів тонн.

Вартість борщового набору

Проте, прогнозує Баштанник, після Нового року ситуація може змінитися. Коли непрофільні гравці розпродадуть свої запаси, а якісної продукції стане менше, ціни підуть угору.

Експерт не виключив, що навесні при песимістичному сценарії подорожчання може сягнути 40-50%.

