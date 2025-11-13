Наедайтесь, пока дешево: цены на любимые украинцами продукты взлетят в космос

Непрофильные игроки скоро распродадут свои запасы, а качественной продукции станет меньше

Цены на овощи в Украине могут взлететь весной. При пессимистическом сценарии рост ценников может достигать десятков процентов.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Отметим, что заместитель министра экономики Тарас Высоцкий ранее в комментарии СМИ сообщал, что в Украине в настоящий момент дефляция по овощным факторам: "урожай лучше, меньше повлияли негативные факторы".

Так, например, официальным данным производство картофеля составляет 18 миллионов тонн, хотя экспертная оценка реального рынка – около 10 миллионов тонн.

Стоимость борщевого набора

Однако, прогнозирует Баштанник, после Нового года ситуация может измениться. Когда непрофильные игроки распродадут свои запасы, а качественной продукции станет меньше, цены пойдут вверх.

Эксперт не исключил, что весной при пессимистическом сценарии подорожание может достичь 40-50%.

