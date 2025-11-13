Трагедія Каховської ГЕС може повторитися в Києві? Експерт розповів, наскільки реалістичні погрози росіян

Військовий експерт пояснив, за яких умов можливе повторення трагедії Каховської ГЕС

Російські пропагандисти в ефірі програми Володимира Соловйова публічно закликали до руйнування мостів і дамб в Україні, пропонуючи "затопити" Київ і знищити низку великих міст. У студії лунали твердження, що масове руйнування цивільної інфраструктури нібито є "єдиним способом воювати".

Що потрібно знати

Російські пропагандисти закликали до знищення українських мостів і дамб, зокрема до "затоплення" Києва

Експерт Іван Ступак підтвердив наявність загрози, але наголосив, що можливості РФ суттєво обмежені

Зруйнувати великі гідроспоруди можливо лише внутрішнім підривом, як у випадку Каховської ГЕС

Про те, наскільки реальними є спроби РФ підірвати українські дамби, "Телеграфу" розповів військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак. За його словами, загроза справді існує, однак можливості ворога дуже обмежені.

У пропагандистському етері прозвучала відверто терористична заява:

Мости через Київ мають бути зруйновані. Плотина Київська має бути зруйнована. Київ має бути затоплений, Харків знищений, Дніпропетровськ, Миколаїв, Одеса, Суми стерті з обличчя землі. Спочатку попереджаємо, потім знищуємо. Інакше воювати ніяк стверджували росіяни.

Іван Ступак пояснив, що українська влада моделювала різні сценарії щодо можливих ударів по київській гідроспоруді та оцінювала її стійкість: "Дійсно, тут є така загроза, як на мене, бо наші можновладці — я знаю достеменно — вони моделювали різні варіанти: а що буде, а чи втримає, наскільки вона стара. Я не буду коментувати, наскільки вона стара чи втомлена, втримає чи ні".

Ступак нагадав, що росіяни вже намагалися атакувати гідроелектростанції, зокрема Запорізьку, але ці масивні конструкції надзвичайно важко знищити зовнішніми ударами.

Ми бачили спроби росіян, наприклад, влучати в гідроелектроспоруду в місті Запоріжжя. Ми знаємо, яка це величезна конструкція, який обсяг води вона тримає. І ми побачили, що ззовні принаймні на той момент цю споруду не пошкодити, не знищити Іван Ступак

За його словами, щоб зруйнувати подібну дамбу, потрібен внутрішній підрив із використанням великої кількості вибухівки, як це сталося на Каховській ГЕС, де окупанти заклали тонни вибухових речовин: "Її можна знищити тільки зсередини — з використанням величезної кількості вибухівки, як це було зроблено в Каховській дамбі. Тоді вся споруда була просто зруйнована".

Військовий експерт Іван Ступак

Ступак наголосив, що ризик пошкодження критичної інфраструктури з боку РФ зберігається.

Загалом ризик, звісно, є. Ризик пошкодження він залишається, тому ми повинні з цим жити — на жаль, поки є Російська Федерація Іван Ступак

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий експерт назвав такі заяви росіян елементом інформаційного тиску, охарактеризувавши їх як "істеричні". Він підкреслив, що мета подібної пропаганди — залякати українців, спровокувати відтік людей із міст і посіяти паніку. За його словами, піддаватися таким погрозам не варто.