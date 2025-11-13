Трагедия Каховской ГЭС может повториться в Киеве? Эксперт рассказал, насколько реалистичны угрозы россиян

Военный эксперт объяснил, при каких условиях возможно повторение трагедии Каховской ГЭС

Российские пропагандисты в эфире программы Владимира Соловьева публично призывали к разрушению мостов и дамб в Украине, предлагая "затопить" Киев и уничтожить ряд крупных городов. В студии звучали утверждения, что массовое разрушение гражданской инфраструктуры якобы является "единственным способом воевать".

Что нужно знать

Российские пропагандисты призвали к уничтожению украинских мостов и дамб, в частности, к "затоплению" Киева

Эксперт Иван Ступак подтвердил наличие угрозы, но подчеркнул, что возможности РФ существенно ограничены

Разрушить крупные гидросооружения можно только внутренним подрывом, как в случае Каховской ГЭС

О том, насколько реальны попытки РФ взорвать украинские дамбы, "Телеграфу" рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, угроза действительно существует, однако возможности врага очень ограничены.

В пропагандистском эфире прозвучало откровенно террористическое заявление:

Мосты через Киев должны быть разрушены. Плотина Киевская должна быть разрушена. Киев должен быть затоплен, Харьков уничтожен, Днепропетровск, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли. Сначала предупреждаем, потом уничтожаем. Иначе воевать никак утверждали россияне.

Иван Ступак пояснил, что украинская власть моделировала разные сценарии относительно возможных ударов по киевскому гидросооружению и оценивала ее устойчивость: "Действительно, такая угроза здесь есть, как по мне, потому что наши чиновники — я знаю это точно — моделировали разные варианты: что будет, выдержит ли, насколько она старая. Я не буду комментировать, насколько она изношена или устала, выдержит или нет".

Ступак напомнил, что россияне уже пытались атаковать гидроэлектростанции, в частности, Запорожскую, но эти массивные конструкции чрезвычайно трудно уничтожить внешними ударами.

Мы видели попытки россиян, например, попадать в гидроэлектросооружение в городе Запорожье. Мы знаем, какая это большая конструкция, какой объем воды она держит. И мы увидели, что извне по крайней мере на тот момент это сооружение не повредить, не уничтожить Иван Ступак

По его словам, чтобы разрушить подобную дамбу, нужен внутренний подрыв с использованием большого количества взрывчатки, как это произошло на Каховской ГЭС, где оккупанты заложили тонны взрывчатых веществ: "Её можно уничтожить только изнутри — с использованием большого количества взрывчатки, как это было сделано на Каховской дамбе. Тогда вся конструкция была полностью разрушена".

Военный эксперт Иван Ступак

Ступак подчеркнул, что риск повреждения критической инфраструктуры со стороны РФ сохраняется.

В общем, риск, конечно, есть. Риск повреждения он остается, поэтому мы должны с этим жить – к сожалению, пока есть Российская Федерация Иван Ступак

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный эксперт назвал такие заявления россиян элементом информационного давления, охарактеризовав их как "истерические". Он подчеркнул, что цель подобной пропаганды – запугать украинцев, спровоцировать отток людей из городов и посеять панику. По его словам, подвергаться таким угрозам не стоит.