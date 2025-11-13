Трагедия Каховской ГЭС может повториться в Киеве? Эксперт рассказал, насколько реалистичны угрозы россиян
Военный эксперт объяснил, при каких условиях возможно повторение трагедии Каховской ГЭС
Российские пропагандисты в эфире программы Владимира Соловьева публично призывали к разрушению мостов и дамб в Украине, предлагая "затопить" Киев и уничтожить ряд крупных городов. В студии звучали утверждения, что массовое разрушение гражданской инфраструктуры якобы является "единственным способом воевать".
Что нужно знать
- Российские пропагандисты призвали к уничтожению украинских мостов и дамб, в частности, к "затоплению" Киева
- Эксперт Иван Ступак подтвердил наличие угрозы, но подчеркнул, что возможности РФ существенно ограничены
- Разрушить крупные гидросооружения можно только внутренним подрывом, как в случае Каховской ГЭС
О том, насколько реальны попытки РФ взорвать украинские дамбы, "Телеграфу" рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, угроза действительно существует, однако возможности врага очень ограничены.
В пропагандистском эфире прозвучало откровенно террористическое заявление:
Мосты через Киев должны быть разрушены. Плотина Киевская должна быть разрушена. Киев должен быть затоплен, Харьков уничтожен, Днепропетровск, Николаев, Одесса, Сумы стерты с лица земли. Сначала предупреждаем, потом уничтожаем. Иначе воевать никак
Иван Ступак пояснил, что украинская власть моделировала разные сценарии относительно возможных ударов по киевскому гидросооружению и оценивала ее устойчивость: "Действительно, такая угроза здесь есть, как по мне, потому что наши чиновники — я знаю это точно — моделировали разные варианты: что будет, выдержит ли, насколько она старая. Я не буду комментировать, насколько она изношена или устала, выдержит или нет".
Ступак напомнил, что россияне уже пытались атаковать гидроэлектростанции, в частности, Запорожскую, но эти массивные конструкции чрезвычайно трудно уничтожить внешними ударами.
Мы видели попытки россиян, например, попадать в гидроэлектросооружение в городе Запорожье. Мы знаем, какая это большая конструкция, какой объем воды она держит. И мы увидели, что извне по крайней мере на тот момент это сооружение не повредить, не уничтожить
По его словам, чтобы разрушить подобную дамбу, нужен внутренний подрыв с использованием большого количества взрывчатки, как это произошло на Каховской ГЭС, где оккупанты заложили тонны взрывчатых веществ: "Её можно уничтожить только изнутри — с использованием большого количества взрывчатки, как это было сделано на Каховской дамбе. Тогда вся конструкция была полностью разрушена".
Ступак подчеркнул, что риск повреждения критической инфраструктуры со стороны РФ сохраняется.
В общем, риск, конечно, есть. Риск повреждения он остается, поэтому мы должны с этим жить – к сожалению, пока есть Российская Федерация
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военный эксперт назвал такие заявления россиян элементом информационного давления, охарактеризовав их как "истерические". Он подчеркнул, что цель подобной пропаганды – запугать украинцев, спровоцировать отток людей из городов и посеять панику. По его словам, подвергаться таким угрозам не стоит.