Біля берегів Одеси побачили рідкісних для листопада морських гостей (відео)

Галина Михайлова
Дата публікації
Чорне море Новина оновлена 15 листопада 2025, 10:23
Чорне море. Фото Суспільне Одеса

Побачити їх взимку на узбережжі біля Одеси неможливо

Біля узбережжя Одеси помітили табун дельфінів. Близько п'яти-шести тварин підійшли майже впритул до берега — тварини ніби "попрощалися" перед міграцією.

Що потрібно знати

  • Дельфіни зимують у тепліших і глибших частинах Чорного моря
  • Повертаються до північних берегів не раніше березня
  • В Чорному морі водяться афаліна та білобочка, їхня чисельність скорочується

За даними місцевих пабліків, дельфіни трималися неподалік пляжу кілька хвилин, після чого попливли далі вздовж узбережжя. Спостерігати таких гостей у цей період — рідкісний шанс, адже вже незабаром дельфіни вирушать у традиційну весняну міграцію до тепліших районів моря.

Зазвичай взимку дельфіни тримаються в тепліших та глибших частинах Чорного моря — там температура води стабільніша, а корм доступний цілий рік. До Одеського узбережжя вони не припливають, оскільки вода в північній частині моря істотно холодніша.

Найпоширеніші місця зимівлі:

  • Південне узбережжя Чорного моря — Туреччина та Грузія.
  • Район поблизу Криму — деякі групи залишаються, але відходять на значну глибину.
  • Глибоководні райони центрального Чорного моря.

Повернуться дельфіни не раніше березня. На початку цього місяця їх іноді фіксують біля Тузлівських лиманів. Зазначимо, в Чорному морі водяться два види дельфінів — афаліна та білобочка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дельфіни-білобочки майже зникли в Чорному морі. Через війну в Україні і афаліна на межі зникнення.

#Одеса #Чорне море #Дельфіни