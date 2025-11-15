Біля берегів Одеси побачили рідкісних для листопада морських гостей (відео)
Побачити їх взимку на узбережжі біля Одеси неможливо
Біля узбережжя Одеси помітили табун дельфінів. Близько п'яти-шести тварин підійшли майже впритул до берега — тварини ніби "попрощалися" перед міграцією.
Що потрібно знати
- Дельфіни зимують у тепліших і глибших частинах Чорного моря
- Повертаються до північних берегів не раніше березня
- В Чорному морі водяться афаліна та білобочка, їхня чисельність скорочується
За даними місцевих пабліків, дельфіни трималися неподалік пляжу кілька хвилин, після чого попливли далі вздовж узбережжя. Спостерігати таких гостей у цей період — рідкісний шанс, адже вже незабаром дельфіни вирушать у традиційну весняну міграцію до тепліших районів моря.
Зазвичай взимку дельфіни тримаються в тепліших та глибших частинах Чорного моря — там температура води стабільніша, а корм доступний цілий рік. До Одеського узбережжя вони не припливають, оскільки вода в північній частині моря істотно холодніша.
Найпоширеніші місця зимівлі:
- Південне узбережжя Чорного моря — Туреччина та Грузія.
- Район поблизу Криму — деякі групи залишаються, але відходять на значну глибину.
- Глибоководні райони центрального Чорного моря.
Повернуться дельфіни не раніше березня. На початку цього місяця їх іноді фіксують біля Тузлівських лиманів. Зазначимо, в Чорному морі водяться два види дельфінів — афаліна та білобочка.
Раніше "Телеграф" розповідав, що дельфіни-білобочки майже зникли в Чорному морі. Через війну в Україні і афаліна на межі зникнення.