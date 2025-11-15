У берегов Одессы увидели редких для ноября морских гостей (видео)
Увидеть их зимой на побережье возле Одессы невозможно
У побережья Одессы был замечен табун дельфинов. Около пяти-шести животных подошли почти вплотную к берегу — животные словно "прощались" перед миграцией.
Что нужно знать
- Дельфины зимуют в более теплых и глубоких частях Черного моря
- Возвращаются к северным берегам не раньше марта
- В Черном море водятся афалина и белобочка, их численность сокращается
По данным местных пабликов, дельфины держались неподалеку от пляжа несколько минут, после чего поплыли дальше вдоль побережья. Наблюдать таких гостей в этот период — редкий шанс, ведь уже скоро дельфины отправятся в традиционную весеннюю миграцию в более теплые районы моря.
Обычно зимой дельфины держатся в более теплых и глубоких частях Черного моря – там температура воды более стабильная, а корм доступен круглый год. К Одесскому побережью они не приплывают, поскольку вода в северной части моря гораздо холоднее.
Самые распространенные места зимовки:
- Южное побережье Черного моря – Турция и Грузия.
- Район близ Крыма – некоторые группы остаются, но отходят на значительную глубину.
- Глубоководные районы центрального Черного моря.
Вернутся дельфины не раньше марта. В начале этого месяца их иногда фиксируют у Тузловских лиманов. Отметим, в Черном море водятся два вида дельфинов – афалина и белобочка.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что дельфины-белобочки почти исчезли в Черном море. В результате в Украине и афалина на грани исчезновения.