У берегов Одессы увидели редких для ноября морских гостей (видео)

Увидеть их зимой на побережье возле Одессы невозможно

У побережья Одессы был замечен табун дельфинов. Около пяти-шести животных подошли почти вплотную к берегу — животные словно "прощались" перед миграцией.

Что нужно знать

Дельфины зимуют в более теплых и глубоких частях Черного моря

Возвращаются к северным берегам не раньше марта

В Черном море водятся афалина и белобочка, их численность сокращается

По данным местных пабликов, дельфины держались неподалеку от пляжа несколько минут, после чего поплыли дальше вдоль побережья. Наблюдать таких гостей в этот период — редкий шанс, ведь уже скоро дельфины отправятся в традиционную весеннюю миграцию в более теплые районы моря.

Обычно зимой дельфины держатся в более теплых и глубоких частях Черного моря – там температура воды более стабильная, а корм доступен круглый год. К Одесскому побережью они не приплывают, поскольку вода в северной части моря гораздо холоднее.

Самые распространенные места зимовки:

Южное побережье Черного моря – Турция и Грузия.

– Турция и Грузия. Район близ Крыма – некоторые группы остаются, но отходят на значительную глубину.

– некоторые группы остаются, но отходят на значительную глубину. Глубоководные районы центрального Черного моря.

Вернутся дельфины не раньше марта. В начале этого месяца их иногда фиксируют у Тузловских лиманов. Отметим, в Черном море водятся два вида дельфинов – афалина и белобочка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что дельфины-белобочки почти исчезли в Черном море. В результате в Украине и афалина на грани исчезновения.