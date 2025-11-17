Мав скласти достойну конкуренцію "Київському": яке місто символізує цей торт і чому його варто скуштувати (фото)

Цей смаколик вагою усього 410 грамів став гастрономічним брендом

Є десерти, які просто смачні. А є ті, що стають символами – частиною міської історії, гастрономічної культури й місцевої гордості.

Лише за 10 років витончений десерт став справжньою візитівкою Закарпаття, яку впізнають по всій Україні. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Як з'явився торт "Ужгород"

13 січня 2010 року відомий закарпатський кондитер Валентин Штефаньо презентував свій новий десерт. Ідея з'явилася під час експериментів з безе – натхненням став власний торт майстра "Моранг". Але Штефаньо мріяв про більше: створити для Ужгорода те, чим для Києва став легендарний "Київський торт".

"Хотілося придумати щось унікальне для Ужгорода – але з закарпатським характером", – пояснював кондитер своє бачення.

Справжня родзинка з'явилася завдяки професору УжНУ Федору Шандору. Саме він запропонував прикрасити десерт зображенням Ужгородського греко-католицького кафедрального собору – архітектурної перлини міста. Так торт отримав свій "сакральний" образ, який нині впізнають навіть ті, хто ніколи не бував на Закарпатті.

Що всередині?

Валентин Штефаньо створив не просто торт, а десерт із характером: компактний, вишуканий, але водночас святковий і щедрий на смак. Такий формат дозволяє взяти його як подарунок, пригостити друзів чи насолодитися ним у колі сім’ї, не залишаючи жодної крихти на потім. Сам майстер не раз казав, що десерт має бути "помірним і гармонійним", щоб кожен шматочок викликав передчуття свята, а не просто ситість.

Торт "Ужгород"

Основа рецепту залишається незмінною вже понад десять років. У центрі композиції – хрустке фундукове безе без жодної краплі борошна, яке додає легкості й ароматного горіхового посмаку. Далі – шар ніжного мусового крему, приготованого зі згущеного молока, вершкового масла й вершків. Його текстура тане на язику, залишаючи легкий відтінок карамелі. А вінчає цей десерт художнє зображення Ужгородського греко-католицького кафедрального собору — символ міста й знаком того, що в кожному шматочку торта живе частинка ужгородської душі.

Торт "Ужгород" у розрізі

Восени 2025 року фірмовий торт "Ужгород" від кондитерської SHTEFANYO, вагою 410 г, коштує 495 гривень у фірмових точках продажу.​ В окремих магазинах і супермаркетах Закарпаття, а також через партнерські сервіси у різних містах ціна може коливатись від 495 до 550 гривень, залежно від регіону та точки продажу. На маркетплейсах та при замовленні онлайн (особливо з доставкою та термопакуванням) вартість може бути дещо вищою – від 500 до 605 гривень для торта аналогічної ваги.

Солодкий монумент

У січні 2020 року торт відсвяткував десятиліття. А у вересні 2021-го в Ужгороді з'явилася мініскульптура, присвячена знаменитому десерту — офіційне визнання його місця у гастрономічній історії краю.

Скульптура "Торт "Ужгород"

Сьогодні "Ужгород" – це більше, ніж солодощі. Це символ міста, він про традицію, натхнення і любов до рідного краю. Історія, яка завжди залишається на кінчику ложки – у кожному шматочку цього неповторного торта.

