Должен был составить достойную конкуренцию "Киевскому": какой город символизирует этот торт и почему его стоит попробовать (фото)

Катерина Шполянская
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото. Фото Коллаж "Телеграфа"

Этот вкус весом всего 410 граммов стал гастрономическим брендом.

Есть десерты, которые просто вкусные. А есть те, которые становятся символами – частью городской истории, гастрономической культуры и местной гордости.

Всего за 10 лет этот утонченный десерт стал настоящей визитной карточкой Закарпатья, которую узнают по всей Украине. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Как появился торт "Ужгород"

13 января 2010 года известный закарпатский кондитер Валентин Штефаньо представил свой новый десерт. Идея появилась во время экспериментов с безе – вдохновением стал собственный торт мастера "Моранг". Но Штефаньо мечтал о большем: создать для Ужгорода то, чем для Киева стал легендарный "Киевский торт".

"Хотелось придумать что-то уникальное для Ужгорода – но с закарпатским характером", – объяснял кондитер свое видение.

Настоящая изюминка появилась благодаря профессору УжНУ Федору Шандору. Именно он предложил украсить десерт изображением Ужгородского греко-католического кафедрального собора – архитектурной жемчужины города. Так торт получил свой "сакральный" образ, который сейчас узнают даже те, кто никогда не бывал в Закарпатье.

Что внутри?

Валентин Штефаньо создал не просто торт, а десерт с характером: компактный, изысканный, но праздничный и щедрый на вкус. Такой формат позволяет взять его в подарок, угостить друзей или насладиться им в кругу семьи, не оставляя ни одной крошки на потом. Сам мастер не раз говорил, что десерт должен быть "умеренным и гармоничным", чтобы каждый кусочек вызывал предвкушение праздника, а не просто сытость.

Торт "Ужгород"

Основа рецепта остается неизменной уже более десяти лет. В центре композиции – хрустящая фундучное безе без капли муки, котороя добавляет легкости и ароматного орехового вкуса. Далее – слой нежного муссового крема, приготовленного из сгущенки, сливочного масла и сливок. Его текстура тает на языке, оставляя легкий оттенок карамели. А венчает этот десерт художественное изображение Ужгородского греко-католического кафедрального собора — символ города и знак того, что в каждом кусочке торта живет частица ужгородской души.

Торт "Ужгород" в разрезе

Осенью 2025 фирменный торт "Ужгород" от кондитерской SHTEFANYO, весом 410 г, стоит 495 гривен в фирменных точках продаж. В отдельных магазинах и супермаркетах Закарпатья, а также через партнерские сервисы в разных городах цена может колебаться от 495 до 550 гривен, в зависимости от региона На маркетплейсах и при заказе онлайн (особенно с доставкой и термоупаковкой) стоимость может быть несколько выше – от 500 до 605 гривен для торта аналогичного веса.

Сладкий монумент

В январе 2020 года торт отметил десятилетие. А в сентябре 2021-го в Ужгороде появилась мини-скульптура, посвященная знаменитому десерту – официальное признание его места в гастрономической истории края.

Скульптура "Торт "Ужгород"

Сегодня "Ужгород" – это больше, чем сладости. Это символ города, он о традиции, вдохновении и любви к родному краю. История, которая всегда остается на кончике ложки – в каждом кусочке этого уникального торта.

