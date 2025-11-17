ЗСУ під Покровськом відрізають ворогу "клешню": яка ситуація в обложеному місті

Окупанти хотіли з’їсти рибку більшу, аніж можуть проковтнути

Російські окупанти посилюють тиск і постійно штурмують Покровськ Донецької області, однак наші Сили оборони завдають ворогу відчутних втрат. При цьому росіяни не шкодують бійців, мобілізованих у т.зв. "ДНР" і приписаних до 51-ї армії ЗС РФ.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів військовий експерт і керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук. Він пояснив, що насправді відбувається на Покровському напрямку.

Що потрібно знати:

Ситуація у Покровську нагадує "вінегрет"

Російські окупанти допустили "фальстарт" під Добропіллям

Взяття Покровська відкриє ворогу шлях на Костянтинівку

Військовий експерт каже, що на Покровському напрямку ситуація складна, і в останні дні задум росіян починає проявлятися з тієї конфігурації, що її видно на карті бойових дій.

"Із півдня 2-га російська армія наступає, це її підрозділи "просочилися" в південну частину Покровська. Там відбуваються міські бої, складні для обох сторін. І якщо в південній частині цього "вінегрету" наші опорники діють в оточенні противника, то так само в північній частині міста підрозділи ворога, які "просочилися", так само діють в оточенні", — пояснює Лакійчук.

На його думку, росіяни намагаються відтягти наші сили на оборону міста, максимально сконцентрувати, щоб продовжити охоплення Покровська з півдня і південного заходу.

"Шість місяців у них була мета прорватися на трасу Покровськ – Павлоград, нічого їм не вдавалося. Зараз їм там протистоїть менше число наших військ, тому ворог знову відновлює свої спроби на цій ділянці Покровського напрямку", — каже керівник безпекових програм Центру глобалістики.

Захоплення Покровська може стати "перемогою"

На півночі наступає 51-ша армія, це колишній 1-й корпус "ДНР", яких росіянам не шкода, — каже військовий експерт.

"Вони хотіли з’їсти рибку більшу, аніж можуть проковтнути. Отримавши завдання охопити Покровсько-Мирноградську агломерацію з півночі, вони побачили шпарину в наших силах оборони на північ – на Добропілля. І у них виник "фальстарт". Розуміючи, що у випадку захоплення Покровська їм доведеться відрізати наше костянтинівське угруповання, вони частину сил туди спрямували. І цей добропільській виступ добивають наші найпотужніші бригади і корпуси", — каже Павло Лакійчук.

За його словами, 51-ша армія росіян намагається охопити Покровськ з півночі, але з півночі на неї тиснуть корпуси, які добивають Добропільський виступ. І завдання наших контратакувальних дій – відрізати цю північну "клешню" 51-ї армії. Там відбуваються дуже жорсткі бої, особливо за Родинське. Ру**я туди кидає морську піхоту. Там задіяна 155-та бригада Владивостокська, одна з найпотужніших, задіюють 40-ву бригаду з Петропавлівська-Камчатського, і вони несуть серйозні втрати. Задум противника зрозумілий, і наше командування теж його розуміє", — наголосив експерт.

Він додав, що основні зусилля ЗСУ зосереджені на Покровську, тому що Мирноград стоїть доволі стійко, але виникає дилема – оточення Покровська ставить під загрозу оборону Мирнограда. Тому слід відтягти сили з Мирногорада і підсилити фланги оборони в Покровську.

"Про здачу ворогу Покровська і Мирнограда, а також відхід на Павлоград на Дніпропетровщині мова не йде, бо втрата такого вузла оборони може вартувати нам втрати Костянтинівки та Дружківки… Завдання Сил оборони полягає у вимотуванні ворога, збиванні його наступального потенціалу", — підсумував Павло Лакійчук.

Нагадаємо, командир батальйону "Свобода" із бригади Нацгвардії "Рубіж" Петро Кузик в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що росіяни наступають на Покровськ по своїх трупах, але ситуацію можна врятувати.