ВСУ под Покровском отрезают врагу "клешню": какая ситуация во фронтовом городе

Оккупанты хотели съесть рыбку большую, чем могут проглотить

Российские оккупанты усиливают давление и постоянно штурмуют Покровск Донецкой области, однако наши Силы обороны наносят врагу ощутимые потери. При этом россияне не жалеют бойцов, мобилизованных в т.н. "ДНР" и приписанных к 51-й армии ВС РФ.

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал военный эксперт и руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук. Он пояснил, что действительно происходит на Покровском направлении.

Что нужно знать:

Ситуация в Покровске напоминает "винегрет"

Российские оккупанты допустили "фальстарт" под Добропольем

Взятие Покровска откроет врагу путь на Константиновку

Военный эксперт говорит, что на Покровском направлении ситуация сложная, и в последние дни замысел россиян начинает проявляться из той конфигурации, которая видна на карте боевых действий.

"С юга 2-я российская армия наступает, это ее подразделения "просочились" в южную часть Покровска. Там происходят городские бои, сложные для обеих сторон. И если в южной части этого "винегрета" наши опорники действуют в окружении противника, то так же в северной части города подразделения врага, так же действуют в окружении", — поясняет Лакийчук.

По его мнению, россияне пытаются оттянуть наши силы на оборону города, максимально сконцентрировать, чтобы продолжить охват Покровска с юга и юго-запада.

"Шесть месяцев у них была цель прорваться на трассу Покровск — Павлоград, ничего им не удавалось. Сейчас им там противостоит меньшее число наших войск, поэтому враг снова возобновляет свои попытки на этом участке Покровского направления", — говорит руководитель программ Центра глобалистики.

Захват Покровска может стать "победой"

На севере наступает 51-я армия, это бывший 1-й корпус "ДНР", которых россиянам не жалко, — говорит военный эксперт.

"Они хотели съесть рыбку большую, чем могут проглотить. Получив задачу охватить Покровско-Мирноградскую агломерацию с севера, они увидели скважину в наших силах обороны на север – на Доброполье. И у них возник "фальстарт". Понимая, что в случае захвата Покровска им придется отрезать нашу константиновскую угроповку, они часть сил туда направили. И это добропольское выступление добивают наши самые мощные бригады и корпуса", — говорит Павел Лакийчук.

По его словам, 51-я армия россиян пытается охватить Покровск с севера, но с севера на нее давят корпуса, добивающие Добропольское выступление. И задача наших контратакующих действий – отрезать эту северную "клешню" 51-й армии. Там проходят очень жесткие бои, особенно за Родинское. Россияне туда бросают морскую пехоту. Там задействована 155-я Владивостокская бригада, одна из самых мощных, задействуют 40-ю бригаду из Петропавловска-Камчатского, и они несут серьезные потери. Замысел противника ясен, и наше командование тоже его понимает", — подчеркнул эксперт.

Ситуация возле Покровска

Он добавил, что основные усилия ВСУ сосредоточены на Покровске, потому что Мирноград стоит достаточно устойчиво, но возникает дилемма – окружение Покровска ставит под угрозу оборону Мирнограда. Поэтому следует оттянуть силы из Мирногорада и усилить фланги обороны в Покровске.

"О сдаче врагу Покровска и Мирнограда, а также уходу на Павлоград на Днепропетровщине речь не идет, потому что потеря такого узла обороны может стоить нам потери Константиновки и Дружковки… Задача Сил обороны заключается в изматывании врага, изматывании его наступательного потенциала", — подытожил Павел Лакийчук.

Напомним, командир батальона "Свобода" из бригады Нацгвардии "Рубеж" Петр Кузык в интервью "Телеграфу" рассказал, что россияне наступают на Покровск по своим трупам, но ситуацию можно спасти.