Бої в місті та постійні штурми. Що зараз відбувається в Покровську (карта)

Сирський відвідав Покровський напрямок та розповів про ситуацію там

Покровськ залишається основним напрямком атаки армії Росії. За 7 днів ЗСУ зачистили від російських ДРГ понад 7,4 км² території Покровського району Донецької області.

Про це повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. Він наголосив, що стабілізація ситуації в районі Покровсько-Мирноградської операції залежить від рівня взаємодії та злагодженості дій органів військового управління, частин і підрозділів, залучених до виконання бойових завдань.

Що треба знати:

Головком додав, що нещодавно відвідав Покровський напрямок особисто, аби разом з командирами сконцентрували увагу на результатах виконання раніше визначених завдань та спланували подальші дії.

"Противник намагається скористатися складними погодними умовами", — каже Сирський.

Покровськ на карті

Він додає, що головне завдання ЗСУ наразі — поступове взяття під контроль визначених районів, підтримка й захист наявних логістичних шляхів, організація додаткових.

"На підступах та безпосередньо у міській забудові триває постійна боротьба з малими штурмовими піхотними групами противника, рідше — знищення легкої ворожої техніки", — каже головком.

За його словами, наразі триває знищення ворога на Очеретинському напрямку. За останні 7 діб від ДРГ росіян було зачищено 7,4 км² території Покровського району Донецької області.

"Про контроль росіян над містом Покровськ або оперативне оточення угруповання Сил оборони України не йдеться", — наголосив Сирський.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами комбата "Свободи", росіяни йдуть в наступ на Покровськ по своїх трупах, але ситуацію ще можливо врятувати.