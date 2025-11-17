Застрелили, коли він викидав сміття: що відомо про вбивство мера Бабаєва і де він похований

Убивць Бабаєва відпустили з зали суду після оголошення вироку

Олег Бабаєв — колишній мер Кременчука, бізнесмен і футбольний функціонер, якого жорстоко вбили у 2014 році. Вирок у цій справі було оголошено лише рік тому. Поховали політика на батьківщині, у рідному місті також відкрили пам’ятник і назвали сквер на його честь.

Що варто знати

Ексмера Кременчука Олега Бабаєва застрелили неподалік його будинку у липні 2014 року

Обвинувачуваним винесли вирок лише у 2025 році і призначили 15 років ув’язнення, але випустили із зали суду

Політик похований у Кременчуці, його могила виглядає велично

Як убили Олега Бабаєва

26 липня 2014 року приблизно о 10:00 Бабаєв вийшов зі свого авто поруч із місцем проживання, щоб викинути сміття. В цей момент у нього вистрелили з білого ВАЗ-2108.

Олег Бабаєв

Стріляли з глушником — три постріли, і один із них влучив прямо в тіло. Поранення було настільки серйозним, що Бабаєв помер на місці. Правоохоронці відразу відкрили справу за статтею "умисне вбивство"

Серед версій, які розглядалися, — політичні, бізнес-мотиви й особиста неприязнь. Підозрюваних — чотири особи — затримали вже через кілька місяців. Також у ході розслідування знайшли спалений автомобіль ВАЗ-2108, ідентичний тому, з якого стріляли.

Олег Бабаєв

У 2025 році обвинувачуваних Мельника, Куника та Крижановського визнали винними — до цього вони 10 років провели у СІЗО. Їм призначили 15 років ув’язнення, але випустили із зали суду під особисте зобов'язання до набуття вироком законної сили. Однак оскільки за "законом Савченко" один день попереднього ув’язнення зараховується за два під час обчислення судом строку покарання, вважається, що вони відбули покарання.

Могила Олега Бабаєва

Бабаєв похований на Новоєврейському кладовищі у Кременчуці. Його могила виглядає велично — бронзова статуя політика у весь зріст, великий п'єдестал з мармуру та скульптура у вигляді каменю, на якій ініціали та дати народження і смерті.

Могила Олега Бабаєва

Могила Олега Бабаєва

У січні 2015 року в місті відкрили пам’ятник, який встановили у сквері, названому на честь Бабаєва. Там — бронзовий мер Кременчука сидить на лавці та посміхається.

Пам'ятник Олегу Бабаєву

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Руслани Писанки. Телезірка раптово померла в Німеччині від агресивної форми онкології влітку 2022 року. А її тіло кремували та поховали в Україні.