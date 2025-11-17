Застрелили, когда он выбрасывал мусор: что известно об убийстве мэра Бабаева и где он похоронен

Убийц Бабаева отпустили из зала суда после оглашения приговора

Олег Бабаев — бывший мэр Кременчуга, бизнесмен и футбольный функционер, жестоко убитый в 2014 году. Приговор по этому делу был оглашен только год назад. Похоронили политика на родине, в родном городе также открыли памятник и назвали сквер в его честь.

Что следует знать

Экс-мер Кременчуг Олег Бабаев был застрелен возле его дома в июле 2014 года

Обвиняемым вынесли приговор только в 2025 году и назначили 15 лет тюрьмы, но выпустили из зала суда

Политик похоронен в Кременчуге, его могила выглядит величественно

Как убили Олега Бабаева

26 июля 2014 года примерно в 10:00 Бабаев вышел из своего автомобиля рядом с местом жительства, чтобы выбросить мусор. В этот момент в него выстрелили из белого ВАЗ-2108.

Олег Бабаев

Стреляли с глушителем – три выстрела, и один из них попал прямо в тело. Ранение было настолько серьезным, что Бабаев умер на месте. Правоохранители сразу открыли дело по статье "намеренное убийство".

Среди рассматриваемых версий — политические, бизнес-мотивы и личная неприязнь. Подозреваемых – четыре человека – задержали уже через несколько месяцев. Также в ходе расследования нашли сожженный автомобиль ВАЗ-2108, идентичный тому, из которого стреляли.

Олег Бабаев

В 2025 году обвиняемых Мельник, Куник и Крыжановский признали виновными — до этого они 10 лет провели в СИЗО. Им назначили 15 лет заключения, но выпустили из зала суда под личное обязательство до вступления приговора в законную силу. Однако поскольку по "закону Савченко" один день предварительного заключения засчитывается за два при исчислении судом срока наказания, считается, что они отбыли наказание.

Могила Олега Бабаева

Бабаев похоронен на Новоеврейском кладбище в Кременчуге. Его могила выглядит величественно – бронзовая статуя политика во весь рост, большой пьедестал из мрамора и скульптура в виде камня, на котором инициалы и даты рождения и смерти.

Могила Олега Бабаева

Могила Олега Бабаева

В январе 2015 года в городе был открыт памятник, установленный в сквере, названном в честь Бабаева. Там бронзовый мэр Кременчуга сидит на скамейке и улыбается.

Памятник Олегу Бабаеву

