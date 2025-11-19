В Україну щороку потрібно завозити ціле "Запоріжжя" мігрантів - експерт

Робочих рук стає все менше

Україна щороку втрачає сотні тисяч людей, і компенсувати ці втрати вже неможливо без залучення мігрантів. За оцінками експертів, країні потрібно завозити стільки нових працівників, скільки жило у Запоріжжі до війни. Дефіцит кадрів відчувають і роботодавці, і місцеві громади, і ЗСУ.

Що треба знати

Україна щороку втрачає щонайменше 700 тисяч людей.

Потреба в працівниках стосується майже всіх секторів.

Багато країн світу вже зняли більшість обмежень на залучення іноземців.

Про це "Телеграфу" розповів доктор економічних наук Андрій Гайдуцький.

Експерт пояснює, що подібні проблеми виникають у багатьох державах світу. Люди виїжджають за кордон, населення старіє, а дітей народжується менше. Через це бізнес і громади у різних країнах запрошують іноземних працівників, щоб підтримувати роботу підприємств і місцеву економіку.

Численні дослідження доводять, що іноземці вже не витісняють місцевих працівників, не створюють проблем для місцевого ринку праці, зазначає Гайдуцький.

Він також пояснює, що в Україні обидва показники — природний та міграційний — уже багато років є від’ємними. Щороку народжується приблизно на 300 тисяч людей менше, ніж помирає, а відтік громадян додає ще близько 400 тисяч до мінуса. Це й формує потребу у цілих 700 тисячах нових людей щороку — тобто стільки, скільки становило довоєнне населення Запоріжжя.

За таких масштабів нестачі людей неможливо назвати лише одну галузь, де потрібні іноземці. Вони потрібні майже всюди, каже експерт.

За оцінками Гайдуцького, іноземні працівники можуть бути затребувані в промисловості, сфері послуг, у громадах та в багатьох інших напрямках. Виняток — посади, пов’язані з державною таємницею. У всіх інших секторах попит на нових людей лише зростає.

