Мігранти підуть у ЗСУ? Експерт пояснив, чому про це заговорили

Політики все частіше піднімають тему іноземних рекрутів, особливо тих, хто має військовий досвід

В Україні критично не вистачає робочих рук, і це стосується майже всіх сфер економіки, а не лише окремих напрямків. Нестача людей відчувається навіть у військовому та оборонному секторах. Через це все частіше з’являються розмови про можливе залучення іноземців до служби у Збройних силах.

Що треба знати

Україні потрібно щонайменше 700 тисяч працівників щороку.

Попит на нових людей є майже в усіх сферах, включно з оборонними напрямками.

Політики вже говорять про можливість залучення іноземних рекрутів до ЗСУ.

Про це "Телеграфу" розповів доктор економічних наук, експерт з міграційної політики та розробки фінансово-банківських послуг для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький. Більше читайте у матеріалі: "Чи заберуть мігранти роботу в українців та що буде з економікою?".

За словами експерта, щорічна потреба країни у робочій силі становить не менше ніж 700 тисяч людей. Через такі масштаби нестачі немає можливості визначити одну конкретну галузь, якій потрібні іноземні працівники. Нові люди потрібні практично всюди — від промисловості до приватного сектору.

Гайдуцький зазначає, що винятком можуть бути лише ті посади, які пов’язані з державною таємницею. Але інші напрямки, включно з оборонною сферою, мають запит на додаткових працівників.

Практично всі сектори потребують нових людей, і це стосується навіть оборонних напрямків та самих ЗСУ, зазначає експерт.

Він також додає, що політики все частіше говорять про можливе залучення іноземців, які вже мають військовий досвід. Такі фахівці можуть підсилити окремі підрозділи, де потрібні конкретні навички. Обговорення цього питання триває, адже нестача людей відчувається у багатьох сферах і впливає на роботу як цивільних структур, так і армії.

