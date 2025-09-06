Полякам урвався терпець? У Варшаві почався мітинг проти мігрантів (фото)

Паралельно проходить акція протесту проти залякування мігрантами

У Польщі у суботу, 6 вересня, проходить мітинг проти мігрантів. Сотні людей вийшли на вулиці Варшави з плакатами "Польща для поляків".

Про це повідомляє Slawa TV. Зазначається, що у Варшаві фактично проходить два мітинги: один проти мігрантів, а другий проти залякування мігрантами й "фашизму".

Цікаво, що два протести повинні пройти в одному місці, але в дещо різний час. Йдеться про площу в центрі Варшави недалеко від представництва Європарламенту. Відомо, що противники міграції вимагають від влади припинення політики відкритих кордонів. Адже вона, на думку мітингувальників, загрожує збереженню культурної ідентичності та безпеці Польщі.

Водночас учасники іншого мітингу наголошують на тому, що жодна людина не є нелегальною, і вони вітають мігрантів і виступають "проти фашизму і расизму". На обох мітингах присутня поліція, яка вимагає дотримуватись порядку і не погіршувати ситуацію.

Додамо, що мітинг проти мігрантів організувало угруповання Młodzież Wszechpolska i Marsz Niepodległości, а другий протест — угруповання "Об'єднані проти расизму".

