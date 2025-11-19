В Украину каждый год нужно завозить целое "Запорожье" мигрантов — эксперт

Рабочих рук становится все меньше

Украина ежегодно теряет сотни тысяч человек и компенсировать эти потери уже невозможно без привлечения мигрантов. По оценкам экспертов, стране нужно завозить столько новых работников, сколько жило в Запорожье до войны. Дефицит кадров испытывают и работодатели, и местные общины, и ВСУ.

Что нужно знать

Украина ежегодно теряет не менее 700 тысяч человек.

Потребность в работниках касается практически всех секторов.

Многие страны мира уже сняли большинство ограничений на привлечение иностранцев.

Об этом "Телеграфу" рассказал доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий. Больше читайте в материале: "Заберут ли мигранты работу у украинцев и что будет с экономикой?".

Эксперт объясняет, что подобные проблемы возникают во многих странах мира. Люди уезжают за границу, население стареет, а детей рождается меньше. Поэтому бизнес и общины в разных странах приглашают иностранных работников, чтобы поддерживать работу предприятий и местную экономику.

Многочисленные исследования доказывают, что иностранцы уже не вытесняют местных работников, не создают проблем для местного рынка труда, отмечает Гайдуцкий.

Он также объясняет, что в Украине оба показателя — природный и миграционный — уже много лет отрицательные. Ежегодно рождается примерно на 300 тысяч человек меньше, чем умирает, а отток граждан прибавляет еще около 400 тысяч к минусу. Это и формирует потребность в целых 700 тысяч новых людей каждый год — то есть столько, сколько довоенное население Запорожья.

При таких масштабах недостатка людей невозможно назвать только одной отраслью, где нужны иностранцы. Они нужны почти всюду, говорит эксперт.

По оценкам Гайдуцкого, иностранные работники могут быть востребованы в промышленности, сфере услуг и во многих других направлениях. Исключение – должности, связанные с государственной тайной. Во всех остальных секторах спрос на новых людей только растет.

