Рус

Хто відбудує Україну: Кулеба знайшов рішення щодо виїзду молоді та отримав гостру відповідь

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кулеба та Гетманцев посперечались про майбутнє України Новина оновлена 20 вересня 2025, 21:11
Кулеба та Гетманцев посперечались про майбутнє України. Фото Колаж "Телеграфу"

Мігранти замість українців? Як вирішити демографічну кризу

Відкриття кордону для чоловіків 18 — 22 років призведе до критичних наслідків для України. У цьому впевнений ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він назвав демографічну ситуацію в Україні навіть до повномасштабної війни "найгіршою в Європі". Кулеба вважає, що в потрібно буде відкривати кордони для мігрантів з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму.

Одна з причин — старішання населення. Підвищувати пенсійний вік не вдасться, адже на вибори ходять переважно пенсіонери. З Кулебою категорично не згоден голова фінансового комітету парламенту нардеп Данило Гетманцев. Він розкритикував таку заяву. Наголосив — потрібно припинити експерименти над країною.

Люди з іншою культурою, мовою, релігією і, давайте будемо відверті, далеко не завжди із бажанням працювати, ніколи не вирішувати демографічних проблем в Україні. Або вирішать їх так, що не привели Боже аби вони вирішувалися.

Данило Гетманцев, нардеп

Гетманцев переконаний, що Україні потрібен інший шлях: сталий мир, відновлення та повернення власних громадян. Він назвав його єдиним можливим.

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін висловився в дусі Гетманцева. Він наголосив, що "правий рух і здоровий глузд завжди будуть проти масового завезення в Україну "трудових" мігрантів". Щоправда апелював прикладами — досвідом західних країн, де відкриті кордони й толерантність, за словами Жоріна призводять до хаосу, конфліктів, зростання злочинності та втрати національної ідентичності. Що ж до України, то це буде несправедливим і щодо тих, хто зараз воює за її майбутнє.

Проте оптимізм Гетманцева розділяють не всі і все частіше лунають думки, як у Кулеби. Зокрема в інтерв'ю "Телеграфу" економіст Андрій Гайдуцький наголосив — в разі затягнення війни може знадобитися до півмільйона мігрантів на рік для стабільного відновлення економіки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з України виїздять навіть ті, хто гарно заробляє. Ситуація погіршується і тим, що Україна втрачає населення не тільки за рахунок виїзду, а й через зменшення народжуваності.

Теги:
#Мігранти #Демографічна криза #Демографія #Дмитро Кулеба #Данило Гетманцев