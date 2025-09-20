Хто відбудує Україну: Кулеба знайшов рішення щодо виїзду молоді та отримав гостру відповідь

Мігранти замість українців? Як вирішити демографічну кризу

Відкриття кордону для чоловіків 18 — 22 років призведе до критичних наслідків для України. У цьому впевнений ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він назвав демографічну ситуацію в Україні навіть до повномасштабної війни "найгіршою в Європі". Кулеба вважає, що в потрібно буде відкривати кордони для мігрантів з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму.

Одна з причин — старішання населення. Підвищувати пенсійний вік не вдасться, адже на вибори ходять переважно пенсіонери. З Кулебою категорично не згоден голова фінансового комітету парламенту нардеп Данило Гетманцев. Він розкритикував таку заяву. Наголосив — потрібно припинити експерименти над країною.

Люди з іншою культурою, мовою, релігією і, давайте будемо відверті, далеко не завжди із бажанням працювати, ніколи не вирішувати демографічних проблем в Україні. Або вирішать їх так, що не привели Боже аби вони вирішувалися. Данило Гетманцев, нардеп

Гетманцев переконаний, що Україні потрібен інший шлях: сталий мир, відновлення та повернення власних громадян. Він назвав його єдиним можливим.

Заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін висловився в дусі Гетманцева. Він наголосив, що "правий рух і здоровий глузд завжди будуть проти масового завезення в Україну "трудових" мігрантів". Щоправда апелював прикладами — досвідом західних країн, де відкриті кордони й толерантність, за словами Жоріна призводять до хаосу, конфліктів, зростання злочинності та втрати національної ідентичності. Що ж до України, то це буде несправедливим і щодо тих, хто зараз воює за її майбутнє.

Проте оптимізм Гетманцева розділяють не всі і все частіше лунають думки, як у Кулеби. Зокрема в інтерв'ю "Телеграфу" економіст Андрій Гайдуцький наголосив — в разі затягнення війни може знадобитися до півмільйона мігрантів на рік для стабільного відновлення економіки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що з України виїздять навіть ті, хто гарно заробляє. Ситуація погіршується і тим, що Україна втрачає населення не тільки за рахунок виїзду, а й через зменшення народжуваності.