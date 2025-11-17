У Путіна грубо відповіли на прогноз Макрона про завершення війни в Україні

У Росії не згодні зі словами лідера Франції

У Кремлі відреагували на прогноз президента Франції Еммануеля Макрона про завершення війни в Україні. Адже європейський лідер переконаний, що чекати миру залишилось недовго — у Москві не згодні.

Що треба знати:

17 листопада Макрон заявив, що війна в Україні може закінчитись протягом двох років

Напередодні Париж та Київ підписали історичну угоду

Медведєв вже назвав "умови" миру в Україні

Як заявив заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв, війна в Україні закінчиться тоді, коли Росія так вирішить. Головна умова — "досягнення цілей "СВО".

"Спеціальна військова операція" продовжується. Ми продовжимо доти, доки Росія не досягне "своєї мети", — сказав він.

Водночас за кілька годин до цієї заяви Макрон прогнозував, що мир в Україні запанує раніше 2027 року. Такі слова пролунали після підписання історичної угоди між Україною та Францією, яка включає військову допомогу: надання зброї, літаків Rafale F4.

"Я вважаю, що миру в Україні ми досягнемо раніше 2027 року", — заявив Макрон

Нагадаємо, що Володимир Зеленський почав тиждень дипломатії — відвідав Грецію, 17 листопада був у Франції, а потім проведе переговори в Іспанії. В Парижі він підписав угоду з Макроном, в рамках якої Україна зможе отримати 100 літаків Rafale F4, вісім систем ППО SAMP-T по шість пускових. Стратегічна домовленість працюватиме 10 років від 2026 року.

