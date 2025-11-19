Магамедрасулов не повинен уникнути відповідальності, попри спробу прикритися справою Міндіча, - експерт

Заарештований детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, як і будь-який інший корупціонер, не має уникнути кримінальної відповідальності через спроби використати справу Міндіча на свою користь. Про це заявив політичний експерт Михайло Шнайдер.

"Низка зашкварених персонажів, за якими цілком обґрунтовано плаче тюрма, вирішили ліпити собі образ "борців з режимом". Вже зараз можна нарахувати з десяток злочинців і корупціонерів, котрі, за їх словами, ледь не особисто ставили мікрофони в квартирі Міндіча. І чим далі, тим більше з’являтиметься таких "героїв", для яких примазатися до справи – єдиний шанс уникнути кримінальної відповідальності", — зазначає він.

Зараз, на переконання експерта, за такою схемою діє захист Руслана Магамедрасулова – одного з керівників детективів НАБУ, якого спіймали на незаконній торгівлі з РФ. Хоча джерела в самому Бюро спростували причетність Магамедрасулова до справи Міндіча.

"Він не входив до оперативно-слідчої групи, яка вела це розслідування. Та хіба він міг розслідувати цю справу, якщо навіть кримінальне провадження по Міндічу відкрили тільки 21 серпня 2025 року? Тобто вже після арешту Магамедрасулова… Зате займався детектив не менш "цікавими" речами – допомагав своєму батьку організовувати продаж технічної коноплі до Дагестану. Пікантності ситуації додає те, що саме з її допомогою виробляють порох для снарядів, якими рашисти вбивають українців", — відзначає Шнайдер.

Він звертає увагу на те, що є багато доказів, які підтверджують версію обвинувачення. Проведено сім судових експертиз (лінгвістичні, фоноскопічні та криміналістичні) у чотирьох незалежних експертних установах: "Усі вони підтверджують вину детектива. Навіть свідок, який мав вигороджувати Руслана, на суді "поплив" — його спіймали на брехливих показах, за що він також отримав підозру".

Водночас адвокати, і представники Центру протидії корупції заявляють, що мова нібито йшла про продаж коноплі в Узбекистан, а не Дагестан. Але на суді чітко випливло – в Узбекистані не існує жодних державних програм для вирощування конопель. Натомість така програма є саме в Дагестані (постанова уряду рф №1932 від 26.11.2020 та постанова уряду Республіки Дагестан №25 від 19.02.2024).

При цьому Магамедрасулов фігурує і в інших злочинах – йому оголосили підозру за допомогу бізнесменам в прокручуванні незаконних податкових схем на 30 млн гривень.

Експерт звертає увагу, що батьки детектива НАБУ, з яких також намагаються зробити "жертву режиму", мають російськи паспорти (мама ще й пенсію в "ДНР" отримує, а тато – переоформлює зброю за законами РФ), вихваляють Путіна та чекають, поки він "доб’є" Україну. Такі розмови – також є на аудіоплівках в матеріалах справи.

"Тож, зважаючи на весь масив доказів, говорити мовою фактів захисникам Магамедрасулова не вигідно. Тому в них розвивається масова амнезія і сліпота. Однак про ці факти слід пам’ятати тій частині суспільства, яка керується здоровим глуздом. Руслан Магамедрасулов, як і будь-який інший корупціонер, не має уникнути кримінальної відповідальності через спроби використати справу Міндіча на свою користь", — резюмує Михайло Шнайдер.