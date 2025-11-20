Путін роздратував Трампа: політолог назвав позитивний момент для України

Господар Кремля зробив критичну помилку

На тлі розмов про новий мирний план, який США нібито таємно розробили з Росією, з'явилися побоювання, що Вашингтон може вимагати від України компромісів. Але експерти говорять, що це малоймовірно.

Що треба знати:

Трамп розлючений на Путіна через його відмови від справжніх мирних переговорів

Спроби тиснути на Україну раніше вже були, але вони довели свою неефективність

Україна готова до миру, але не до капітуляції на умовах Росії

Нинішня реакція Трампа на поведінку Володимира Путіна змінює ситуацію. Політик роздратований відмовами Москви й не збирається тиснути на Київ. Про це в коментарі "Телеграфу" сказав політолог, колишній віцегубернатор Краснодарського краю РФ Михайло Сава.

Він зараз дуже розлючений на Путіна. Трамп дуже суб'єктивна людина, і Путін зробив найгірше з того, що він міг зробити. Він розлютив Трампа своїми відмовами і заявами, пояснив Сава.

Експерт підкреслив, що раніше вже були спроби тиснути на Україну, але вони не спрацювали. Київ чітко дає зрозуміти свою позицію: готовність до справедливого миру є, а от до капітуляції – ні.

Михайло Сава

За словами політолога, головне питання зараз полягає в тому, що саме пропонується в рамках переговорів. Якщо це справжній мир – Україна готова до діалогу. Якщо ж мова йде про капітуляцію – відповідь буде категоричною відмовою.

Україна готова до миру, але не до капітуляції. І головне, що нам потрібно зрозуміти: що це буде. Про мир? Тоді Україна готова. Або про капітуляцію? Тоді Україна не готова, зазначив Сава.

Реакція Трампа на відмови Путіна від конструктивних переговорів свідчить про те, що американський президент не готовий примушувати Україну йти на поступки. Експерт вважає, що тиск на Київ з боку Вашингтона не лише неможливий, а й не має сенсу в поточній ситуації.

Нагадаємо, у західних медіа днями з’явилися публікації про можливий мирний план США та РФ, який нібито розробляє представник Трампа Стівен Віткофф разом із Кирилом Дмитрієвим. Про це писали Axios та Politico з посиланням на свої джерела.

ЗМІ повідомляють, що документ може містити 28 пунктів, однак його зміст досі невідомий, а українські політики попереджають про ризики та можливі маніпуляції з боку Росії.

Раніше "Телеграф" писав, як у Брюсселі реагують на "мирний план" від Трампа. Там наголошують, що пріоритет ЄС полягає у подальшому тиску на Москву та роботі над планами підтримки України на 2026 рік.