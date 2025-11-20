Путин разозлил Трампа: политолог назвал положительный момент для Украины

Хозяин Кремля совершил критическую ошибку

На фоне разговоров о новом мирном плане, который США якобы тайно разработали с Россией, появились опасения, что Вашингтон может потребовать от Украины компромиссов. Но эксперты говорят, что это маловероятно.

Что нужно знать:

Трамп зол на Путина из-за его отказа от настоящих мирных переговоров

Попытки давить на Украину раньше уже были, но они доказали свою неэффективность

Украина готова к миру, но не к капитуляции на условиях России

Нынешняя реакция Трампа на поведение Владимира Путина изменяет ситуацию. Политик раздражен отказами Москвы и не собирается давить на Киев. Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал политолог, бывший вицегубернатор Краснодарского края РФ Михаил Савва.

Он сейчас очень разъярен на Путина. Трамп очень субъективный человек, и Путин сделал самое плохое из того, что он мог сделать. Он разозлил Трампа своими отказами и заявлениями, объяснил Савва.

Эксперт подчеркнул, что раньше уже были попытки давить на Украину, но они не сработали. Киев четко дает понять свою позицию: готовность к справедливому миру есть, а вот к капитуляции – нет.

Михаил Савва

По словам политолога, главный вопрос сейчас состоит в том, что именно предлагается в рамках переговоров. Если это реальный мир – Украина готова к диалогу. Если речь идет о капитуляции – ответ будет категорическим отказом.

Украина готова к миру, но не к капитуляции. И главное, что нам нужно понять, что это будет. О мире? Тогда Украина готова. Или о капитуляции? Тогда Украина не готова, отметил Савва.

Реакция Трампа на отказ Путина от конструктивных переговоров свидетельствует о том, что американский президент не готов принуждать Украину идти на уступки. Эксперт считает, что давление на Киев со стороны Вашингтона не только невозможно, но и не имеет смысла в текущей ситуации.

Напомним, в западных медиа на днях появились публикации о возможном мирном плане США и РФ, который якобы разрабатывает представитель Трампа Стивен Виткофф вместе с Кириллом Дмитриевым. Об этом писали Axios и Politico со ссылкой на источники.

СМИ сообщают, что документ может содержать 28 пунктов, однако его содержание до сих пор неизвестно, а украинские политики предупреждают о рисках и возможных манипуляциях со стороны России.

Ранее "Телеграф" писал, как в Брюсселе реагируют на мирный план от Трампа. Там отмечают, что приоритет ЕС состоит в дальнейшем давлении на Москву и работе над планами поддержки Украины на 2026 год.