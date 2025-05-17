Ziferblat запалили на сцені Євробачення 2025: як виступили українці
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Сьогодні, 17 травня, у швейцарському Базелі проходить пісенний конкурс Євробачення 2025
У швейцарському Базелі вже стартував гранд-фінал Євробачення 2025. Саме сьогодні вся Європа побачить, хто виграв конкурс і яка країна прийматиме його у себе наступного року. Україну на Євробаченні 2025 представляє гурт Ziferblat і вони вже виступили на сцені гранд-фіналу. Нагадаємо, "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу.
Як виступила Україна на Євробаченні 2025?
Щойно закінчився яскравий виступ українського гурту Ziferblat. Хлопці Данило та Валентин Лещинські, а також барабанщик Федір Ходаков виступали на сцені Євробачення сьомими й подарували глядачам потужний заряд енергії та емоцій.
Українські артисти та їхні бек-вокалістки представили глядачам неймовірне і навіть магічне шоу, яке лише доповнило та підкреслило їхню неймовірну пісню Bird of Pray. Ziferblat подякували глядачам за гучні овації та закінчили свій виступ словами: "Слава Україні".
Виступи учасників з інших країн продовжуються. Вже у фіналі ми дізнаємось, хто з представників 26 країн отримає головну нагороду Євробачення.
Де дивитись трансляцію Євробачення 2025?
Прямі трансляції пісенного конкурсу можна переглянути на кількох платформах в онлайн-режимі.
- на офіційних сайтах Суспільне Культура та Євробачення Україна;
- на YouTube-каналі Євробачення Україна;
- у прямому ефірі телеканалу Суспільне Культура ;
- на офіційному YouTube-каналі Eurovision Song Contest;
- на Facebook-сторінках Суспiльного мовлення та Євробачення Україна;
- а також у форматі аудіотрансляції на Радіо Промінь.
Раніше "Телеграф" розповідав, як проголосувати за улюбленого учасника Євробачення 2025. Інструкція для українців в Україні та за кордоном.