Ziferblat запалили на сцені Євробачення 2025: як виступили українці

Сьогодні, 17 травня, у швейцарському Базелі проходить пісенний конкурс Євробачення 2025

У швейцарському Базелі вже стартував гранд-фінал Євробачення 2025. Саме сьогодні вся Європа побачить, хто виграв конкурс і яка країна прийматиме його у себе наступного року. Україну на Євробаченні 2025 представляє гурт Ziferblat і вони вже виступили на сцені гранд-фіналу. Нагадаємо, "Телеграф" веде текстову онлайн-трансляцію конкурсу.

Як виступила Україна на Євробаченні 2025?

Щойно закінчився яскравий виступ українського гурту Ziferblat. Хлопці Данило та Валентин Лещинські, а також барабанщик Федір Ходаков виступали на сцені Євробачення сьомими й подарували глядачам потужний заряд енергії та емоцій.

Українські артисти та їхні бек-вокалістки представили глядачам неймовірне і навіть магічне шоу, яке лише доповнило та підкреслило їхню неймовірну пісню Bird of Pray. Ziferblat подякували глядачам за гучні овації та закінчили свій виступ словами: "Слава Україні".

Україна виступила у фіналі Євробачення 2025

Ziferblat у фіналі Євробачення 2025

Ziferblat виступили під номер 7 у фіналі Євробачення 2025

Виступи учасників з інших країн продовжуються. Вже у фіналі ми дізнаємось, хто з представників 26 країн отримає головну нагороду Євробачення.

Де дивитись трансляцію Євробачення 2025?

Прямі трансляції пісенного конкурсу можна переглянути на кількох платформах в онлайн-режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як проголосувати за улюбленого учасника Євробачення 2025. Інструкція для українців в Україні та за кордоном.