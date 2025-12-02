Непомітний і неамбітний? Хто замінить Єрмака в Офісі президента

Зеленському не потрібно робити "бурю у склянці", каже Сергій Ягодзінський

На посаду нового глави Офісу президента найкраще підходить претендент, який має бути в курсі роботи канцелярії глави держави, водночас не бути тінню Володимира Зеленського і не представляти якусь політико-економічну групу впливу в Україні.

Що треба знати:

Буданов конфліктував із Офісом президента

На Федорова зав’язано багато питань, тому не варто відривати від них

Шмигаль – хороший виконавець, але може представляти інтереси олігархів

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Телеграф UA розповів доктор наук, професор і проректор Європейського університету, експерт з енергетичної безпеки Сергій Ягодзінський. Він пояснив, хто із названих ЗМІ можливих кандидатів може підійти на цю роль.

На його думку, повторити історію з відставним керівником ОП Андрієм Єрмаком, який став "громовідводом" для президента (який нічого не знав і не бачив), збирав на себе весь негатив суспільства і західних партнерів — не вдасться.

Політолог зауважив, що керівник ГУР МОУ Кирило Буданов неодноразово мав конфлікт із Єрмаком, а отже — і Офісом президента, тому його кандидатура не підійде.

— Якщо взяти [віце-прем’єра Михайла] Федорова, — надто багато на Федорові замкнуто. Там колись і освіта була, і зброя, і дрони, і все підряд. Сьогодні перетворити Федорова на фактично господарника Офісу президента, напевно, не зовсім правильно, — каже політолог.

Говорячи про Дениса Шмигаля, політичний експерт зауважив, що екс-прем’єр виконує свою роботу доволі якісно.

— У партнерів до Шмигаля ніколи питань особливих не було. Плюс Шмигаль — представник деяких груп. Можливо, є підозра [в заангажованості], тому перетворити знову його на господарника, начальника кабінету, — така собі історія, — вважає Сергій Ягодзінський.

Тому, на його думку, потрібен непомітний технічний кандидат, який не буде відтіняти Зеленського, сидіти за спиною глави держави чи прикривати його. Ним може стати нинішній заступник керівника ОП Павло Паліса.

— По-перше, це людина, яка є технарем на своїй роботі, не має політичних амбіцій. Це людина, яка не є публічною і не викликає жодної уваги суспільства. А саме такий потрібен сьогодні Зеленському. Це було б максимально правильно.

Тим паче, що Паліса — в курсі всіх справ Офісу президента. Не думаю, що Зеленському зараз потрібно "бурю в стакані" робити в ОП. Йому потрібна злагоджена робота, спокійна, де він буде виконувати ті функції, які виконував до цього, Сергій Ягодзінський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що полковник свого часу Павло Паліса командував 93-ю омбр "Холодний Яр", тому Офіс президента буде реформовано. Значну кількість працівників адміністрації складатимуть військовослужбовці з бойовим досвідом та ветерани.