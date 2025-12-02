Незаметный и неамбициозный? Кто заменит Ермака в Офисе президента

Зеленскому не нужно устраивать "бурю в стакане", говорит Сергей Ягодзинский

На должность нового главы Офиса президента лучше подходит претендент, который должен быть в курсе работы канцелярии главы государства, в то же время не быть тенью Владимира Зеленского и не представлять какую-то политико-экономическую группу влияния в Украине.

Что нужно знать:

Буданов конфликтовал с Офисом президента

На Федорова завязаны многие вопросы, поэтому не стоит отрывать от них

Шмыгаль – хороший исполнитель, но может представлять интересы олигархов

Об этом в интервью YouTube-каналу Телеграф UA рассказал доктор наук, профессор и проректор Европейского университета, эксперт по энергетической безопасности Сергей Ягодзинский. Он объяснил, кто из названных СМИ возможных кандидатов может подойти на эту роль.

По его мнению, повторить историю с подавшим в отставку руководителем ОП Андреем Ермаком, который стал "громоотводом" для президента (ничего не знавшего и не видевшего), собирал на себя весь негатив общества и западных партнеров — не удастся.

Политолог заметил, что руководитель ГУР МОУ Кирилл Буданов неоднократно имел конфликт с Ермаком, а значит — и Офисом президента, поэтому его кандидатура не подойдет.

— Если взять [вице-премьера Михаила] Федорова, — слишком многое на Федорова замкнуто. Там когда-то и образование было, и оружие, и дроны, и все прочее. Сегодня превратить Федорова в фактически хозяйственника Офиса президента, наверное, не совсем правильно, — говорит политолог.

Говоря о Денисе Шмыгале, политический эксперт отметил, что экс-премьер выполняет свою работу довольно качественно.

— У партнеров к Шмыгалю никогда особых вопросов не было. Плюс Шмыгаль – представитель некоторых групп. Возможно, есть подозрение [в заангажированности], поэтому снова превратить его в хозяйственника, начальника кабинета, — такая себе история, — считает Сергей Ягодзинский.

Поэтому, по его мнению, нужен незаметный технический кандидат, не оттеняющий Зеленского, который не будет сидеть за спиной главы государства или прикрывать его. Им может стать нынешний заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

— Во-первых, человек, который является технарем на своей работе, не имеет политических амбиций. Это человек, не публичный и не вызывающий никакого внимания общества. А именно такой нужен сегодня Зеленскому. Это было бы максимально правильно.

Тем более что Палиса — в курсе всех дел Офиса президента. Не думаю, что Зеленскому сейчас нужно "бурю в стакане" делать в ОП. Ему нужна слаженная работа, спокойная, где он будет выполнять те функции, которые выполнял до этого, Сергей Ягодзинский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в свое время полковник Павел Палиса командовал 93-й омбр "Холодный Яр", поэтому Офис президента будет реформирован. Значительное количество работников администрации будут составлять военнослужащие с боевым опытом и ветераны.