"Це справедливо". Єрмак повідомив про реформування Офісу президента

Він впевнений, що від такого кроку виграють всі

Офіс президента буде реформовано. Значну кількість працівників адміністрації складатимуть військовослужбовці з бойовим досвідом та ветерани.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він запропонував такі нововведення президенту, адже люди, що пройшли фронт, дисципліновані, відповідальні та небайдужі.

Не всі з них – кадрові військові, чимало добровольців пішли з цивілки. Дехто працював в успішних компаніях. І держава має бути їм вдячною … Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій Андрій Єрмак

Глава ОП наголосив, що йдеться про працівників усіх рівнів в усіх департаментах без винятку. За словами Єрмака президент Володимир Зеленський підтримав цю ідею.

Це справедливо. Бо саме ці люди — мірило честі, моралі й відданості Україні. Я добре знаю, як змінюється темп, коли поруч люди які пройшли війну. Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату. Приклад поруч. Мій заступник, полковник Павло Паліса, раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр" Андрій Єрмак

Керівник адміністрації президента додав, що таку практику в майбутньому варто було б поширити на всю державну службу. Щобільше, на його думку, бізнес, ІТ, культура — теж мають брати ветеранів у команди. Це робить систему сильнішою й більш справедливою, зазначив Єрмак.

