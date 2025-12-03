"Бусифікація" без поліції? Веніславський спростував поширену думку

Депутат пояснив реальну ситуацію з мобілізацією

Відео з "бусифікацією" стали звичною справою в українському інтернеті. На записах видно військових, автівки, затримання — а от поліції в кадрі часто немає. Виглядає, ніби представники ТЦК діють самі по собі, без правоохоронців. Але народний депутат Веніславський пояснює: це тільки частина картини.

Що треба знати:

Поліція присутня під час мобілізаційних заходів

У відео спеціально не показують правоохоронців

90-95% мобілізацій проходять без конфліктів

Своїми думками нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський поділився в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу". Детальніше читайте у матеріалі: "Ухилянтам треба ускладнити життя: Веніславський про мобілізацію, блокування рахунків і завершення війни в 2025-му".

Веніславський пояснив, що під час оповіщення громадян представники поліції мають бути разом з працівниками ТЦК. Депутат зазначив, що органи ТЦК не мають повноважень затримувати людей за адміністративні чи кримінальні правопорушення.

Федір Веніславський

За його словами, відеозаписи у соцмережах часто не показують повної картини. Росіяни та деякі громадяни України використовують такі відео як інформаційну зброю проти мобілізаційних заходів. У кадр потрапляють лише військові в формі, щоб загострити ситуацію.

Ми не переконані на 100%, що разом з представниками ТЦК не було поліції. Просто її не зафільмували, а зафільмували лише військових у формі, щоб загострити ситуацію, пояснив Веніславський.

Депутат додав, що особисто багато подорожує Україною. За його словами, під час мобілізаційних заходів поліція завжди присутня. Він підкреслив, що в комітеті отримують статистику від Генштабу.

За цими даними, 90-95% мобілізаційних заходів проходять без конфліктів. Лише 5% відбуваються з протистоянням та емоційними конфліктами. Саме ці випадки потрапляють на відео та поширюються в мережі.

Веніславський визнав, що людський фактор все ж присутній. Іноді трапляються порушення та емоційні реакції. На такі випадки комітет, Міноборони та Генштаб завжди реагують, щоб мінімізувати порушення законодавства.

Парламентар також зауважив, що деякі люди спеціально провокують конфліктні ситуації. Вони знімають відео, а потім поширюють його як доказ масових порушень. Це створює хибне враження про проблеми з мобілізацією.

Приблизно 90-95% мобілізаційних заходів відбувається безконфліктно. І лише 5% відбуваються в формі протистояння, емоційного конфлікту, наголосив депутат.

Веніславський додав, що громадяни можуть оскаржити будь-які неправомірні дії. Це можна зробити через суд або звернутися до керівництва. Він підкреслив, що не має суцільних порушень під час мобілізації, хоча проблеми існують.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Веніславський пояснив, чи чекати на мобілізацію жінок в Україні. Він також додав, що завжди потрібно бути напоготові, що у РФ знову може виникнути бажання напасти на Україну.