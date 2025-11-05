Київському тролейбусу 90 років: якими були перші "електричні автобуси" і де вони курсували (фото)

Перший київський тролейбус став другим у СРСР після Москви та відкрив нову еру міського транспорту

У цей день 5 листопада 1935 року о 17:00 на вулицях Києва з'явився перший тролейбус. Ця подія, що назавжди змінила обличчя міського транспорту.

Дев'ять десятиліть тому київські вулиці вперше побачили незвичний транспорт – безшумний електричний автобус, що рухався за допомогою контактної мережі. Це і був тролейбус, який став символом модернізації столиці та другою подібною лінією в СРСР після Москви. "Телеграф" розповість про нього детальніше.

Перший маршрут: від заводу до центру

Перша тролейбусна лінія з'єднала Завод імені Домбаля (на сучасній вулиці Кирилівській) з вулицею Червоноармійською (Великою Васильківською), прокладаючи шлях через площу імені Льва Толстого (Українських Героїв). Для обслуговування маршруту використовувалися чотири тролейбуси моделі ЛК-5, а квиток коштував всього 25 копійок – доступна ціна для пересічного киянина.

Фото: Київпастранс

Місце, де розташовувався завод, згодом перетворилося на повноцінне тролейбусне депо, розраховане на 100 машин. Це стало потужною базою для розвитку нової транспортної системи міста.

Перше тлорейбусне депо в Києві

Швидке розширення мережі

Вже влітку 1936 року маршрут продовжили до залізничного вокзалу, забезпечивши зручне сполучення між промисловими районами, центром і головним транспортним вузлом. Попри початкові технічні складнощі, пов'язані з новизною обладнання, тролейбуси швидко завоювали довіру киян.

Тролейбус ЛК-5 в Києві

На зміну першим ЛК-5 прийшли більш надійні моделі ЯТБ-1 та ЯТБ-2, які відкрили нові можливості для розширення мережі. Ці машини були потужнішими, комфортнішими і краще пристосованими до міських умов.

Тролейбус на Хрещатику

Восени 1937 року запрацювала ще одна лінія – від Бессарабського кварталу до площі ІІІ Інтернаціоналу (нині – Європейська площа). Цей маршрут повністю охопив Хрещатик – головну вулицю столиці. Відтоді тролейбус став невіддільною частиною київського пейзажу.

Тролейбус ЯТБ-1 в Києві

Цікаво, що новий вид транспорту частково замінив трамвайні лінії, які були закриті ще в 1934 році. Тролейбус виявився більш гнучким, тихим і сучасним рішенням для міста, що динамічно розвивалося.

Транспорт індустріалізації

Наприкінці 1930-х років на маршрути вийшли потужні тролейбуси ЯТБ-4, які стали справжнім проривом у комфорті та надійності. Київські маршрути забезпечували прямий зв'язок не лише з центром, а й з великими промисловими підприємствами, що активно будувалися в той період.

Тролейбусна мережа розширювалася відповідно до темпів індустріалізації. Заводи потребували надійного транспорту для робітників, а місто — сучасної системи пересування для населення, що зростало.

Тролейбус біля оперного театру в Києві

Із вересня 1940 року додали четвертий маршрут від площі Льва Толстого до площі ІІІ Інтернаціоналу з 4 тролейбусами. Планували подовжити лінії на Поділ і Печерськ, але схили вулиць не дозволили здійснити це.

Таким чином, станом на 1 січня 1941 року тролейбусна мережа Києва мала чотири маршрути:

Залізничний вокзал – вул. Комінтерну – бульв. Тараса Шевченка – вул. Пирогова – вул. Леніна – вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – завод ім. Дзержинського; Залізничний вокзал – вул. Комінтерну – бульв. Тараса Шевченка – вул. Пирогова – вул. Леніна – вул. Хрещатик – площа ІІІ Інтернаціоналу; Площа ІІІ Інтернаціоналу – вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – завод ім. Дзержинського; Площа ІІІ Інтернаціоналу – вул. Хрещатик – площа Льва Толстого.

Ця розгалужена мережа забезпечувала зв’язок між ключовими промисловими зонами, транспортними вузлами і центром міста. Вже тоді тролейбус став одним із символів швидкого розвитку Києва як столиці УРСР.

Спадщина, що живе сьогодні

Навіть через 90 років тролейбус залишається одним із найпопулярніших видів транспорту в Києві. Те, що почалося з чотирьох машин на одному маршруті, переросло в розгалужену мережу, яка обслуговує мільйони пасажирів.

Фото: Київпастранс

Історія київського тролейбуса – це історія про прагнення Києва до модернізації, про інженерні досягнення та турботу про комфорт мешканців. Доступна вартість проїзду зробила місто відкритим для кожного киянина, а сучасні покоління можуть пишатися спадком, що з'явився на київських вулицях дев'ять десятиліть тому.

