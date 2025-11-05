Київському тролейбусу 90 років: якими були перші "електричні автобуси" і де вони курсували (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Перший київський тролейбус став другим у СРСР після Москви та відкрив нову еру міського транспорту
У цей день 5 листопада 1935 року о 17:00 на вулицях Києва з'явився перший тролейбус. Ця подія, що назавжди змінила обличчя міського транспорту.
Дев'ять десятиліть тому київські вулиці вперше побачили незвичний транспорт – безшумний електричний автобус, що рухався за допомогою контактної мережі. Це і був тролейбус, який став символом модернізації столиці та другою подібною лінією в СРСР після Москви. "Телеграф" розповість про нього детальніше.
Перший маршрут: від заводу до центру
Перша тролейбусна лінія з'єднала Завод імені Домбаля (на сучасній вулиці Кирилівській) з вулицею Червоноармійською (Великою Васильківською), прокладаючи шлях через площу імені Льва Толстого (Українських Героїв). Для обслуговування маршруту використовувалися чотири тролейбуси моделі ЛК-5, а квиток коштував всього 25 копійок – доступна ціна для пересічного киянина.
Місце, де розташовувався завод, згодом перетворилося на повноцінне тролейбусне депо, розраховане на 100 машин. Це стало потужною базою для розвитку нової транспортної системи міста.
Швидке розширення мережі
Вже влітку 1936 року маршрут продовжили до залізничного вокзалу, забезпечивши зручне сполучення між промисловими районами, центром і головним транспортним вузлом. Попри початкові технічні складнощі, пов'язані з новизною обладнання, тролейбуси швидко завоювали довіру киян.
На зміну першим ЛК-5 прийшли більш надійні моделі ЯТБ-1 та ЯТБ-2, які відкрили нові можливості для розширення мережі. Ці машини були потужнішими, комфортнішими і краще пристосованими до міських умов.
Тролейбус на Хрещатику
Восени 1937 року запрацювала ще одна лінія – від Бессарабського кварталу до площі ІІІ Інтернаціоналу (нині – Європейська площа). Цей маршрут повністю охопив Хрещатик – головну вулицю столиці. Відтоді тролейбус став невіддільною частиною київського пейзажу.
Цікаво, що новий вид транспорту частково замінив трамвайні лінії, які були закриті ще в 1934 році. Тролейбус виявився більш гнучким, тихим і сучасним рішенням для міста, що динамічно розвивалося.
Транспорт індустріалізації
Наприкінці 1930-х років на маршрути вийшли потужні тролейбуси ЯТБ-4, які стали справжнім проривом у комфорті та надійності. Київські маршрути забезпечували прямий зв'язок не лише з центром, а й з великими промисловими підприємствами, що активно будувалися в той період.
Тролейбусна мережа розширювалася відповідно до темпів індустріалізації. Заводи потребували надійного транспорту для робітників, а місто — сучасної системи пересування для населення, що зростало.
Із вересня 1940 року додали четвертий маршрут від площі Льва Толстого до площі ІІІ Інтернаціоналу з 4 тролейбусами. Планували подовжити лінії на Поділ і Печерськ, але схили вулиць не дозволили здійснити це.
Таким чином, станом на 1 січня 1941 року тролейбусна мережа Києва мала чотири маршрути:
- Залізничний вокзал – вул. Комінтерну – бульв. Тараса Шевченка – вул. Пирогова – вул. Леніна – вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – завод ім. Дзержинського;
- Залізничний вокзал – вул. Комінтерну – бульв. Тараса Шевченка – вул. Пирогова – вул. Леніна – вул. Хрещатик – площа ІІІ Інтернаціоналу;
- Площа ІІІ Інтернаціоналу – вул. Хрещатик – вул. Червоноармійська – завод ім. Дзержинського;
- Площа ІІІ Інтернаціоналу – вул. Хрещатик – площа Льва Толстого.
Ця розгалужена мережа забезпечувала зв’язок між ключовими промисловими зонами, транспортними вузлами і центром міста. Вже тоді тролейбус став одним із символів швидкого розвитку Києва як столиці УРСР.
Спадщина, що живе сьогодні
Навіть через 90 років тролейбус залишається одним із найпопулярніших видів транспорту в Києві. Те, що почалося з чотирьох машин на одному маршруті, переросло в розгалужену мережу, яка обслуговує мільйони пасажирів.
Історія київського тролейбуса – це історія про прагнення Києва до модернізації, про інженерні досягнення та турботу про комфорт мешканців. Доступна вартість проїзду зробила місто відкритим для кожного киянина, а сучасні покоління можуть пишатися спадком, що з'явився на київських вулицях дев'ять десятиліть тому.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав київський синій трамвай у 1892 році. До речі, він був одним із перших електричних у Європі.